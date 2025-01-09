DESMÜD Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, Yılın Kareleri Oylamasında

Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD) Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "Yılın Kareleri" oylamasında yer aldı. Bu prestijli etkinlik, fotoğraf sanatının ve haberciliğin en önemli anlarını öne çıkarmak amacıyla organize ediliyor.

Katılımıyla dikkat çeken Demirtaşoğlu, sektörünün ve ülkenin görsel bellek içinde yer bulmasına önemli bir katkıda bulunmayı hedefliyor. Oylama süreci boyunca, görsellerin gücünün yanı sıra, başarı hikayeleri de ön plana çıkmış durumda.

DESMÜD, bu tür etkinlikler aracılığıyla üyelerinin ve sektörün daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlarken, de sektör bilincinin artmasına da katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD) Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oyunu kullandı. Demirtaşoğlu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD) Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oyunu kullandı. Demirtaşoğlu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.