Destek Tutarlarında Yeni Düzenleme: Özel Mesleki ve Teknik Liseler için Eğitim Desteği

2024-2025 Eğitim ve Öğretim Desteği Belirlendi

Özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinin öğrencilerine verilecek eğitim ve öğretim destek tutarları, 2024-2025 yılı için düzenlendi. Milli Eğitim ve Hazine ile Maliye Bakanlıkları tarafından hazırlanan kayda değer tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Organize Sanayi Bölgeleri İçindeki Destekler

Organize sanayi bölgelerinde açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde eğitim gören öğrenciler için düzenlenmiş alanlara dayalı destek tutarları şu şekildedir:

Ayakkabı ve saraciye teknolojileri: 36.258 TL

Bilişim teknolojileri: 34.320 TL

Biyomedikal cihaz teknolojileri: 45.894 TL

Elektrik-elektronik teknolojisi: 55.005 TL

Endüstriyel otomasyon teknolojileri: 53.402 TL

Gemi yapımı: 55.005 TL

Gıda teknolojisi: 47.886 TL

Kimya teknolojisi: 52.542 TL

Laboratuvar hizmetleri: 36.258 TL

Makine ve tasarım teknolojisi: 53.821 TL

Matbaa teknolojisi: 46.730 TL

Metal teknolojisi: 52.541 TL

Mobilya ve iç mekan tasarımı: 47.504 TL

Moda tasarım teknolojileri: 39.678 TL

Motorlu araçlar teknolojisi: 57.501 TL

Plastik teknolojisi: 52.854 TL

Tekstil teknolojisi: 50.064 TL

Tesisat teknolojisi ve iklimlendirme: 46.730 TL

Uçak bakımı: 45.894 TL

Yenilenebilir enerji teknolojileri: 57.501 TL

Organize Sanayi Bölgeleri Dışındakiler için Destekler

Organize sanayi bölgeleri dışında eğitim gören öğrenciler için belirlenen destek tutarları ise şöyledir:

Biyomedikal cihaz teknolojileri: 29.738 TL

Denizcilik: 32.448 TL

Elektrik-elektronik teknolojisi: 34.091 TL

Endüstriyel otomasyon ve gemi yapımı: 32.448 TL

Gıda teknolojisi: 30.432 TL

Hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı: 27.024 TL

İnşaat teknolojisi: 29.738 TL

Kimya teknolojisi: 31.894 TL

Makine ve tasarım teknolojisi: 32.560 TL

Motorlu araçlar teknolojisi: 35.109 TL

Radyo-televizyon: 30.141 TL

Tarım: 35.109 TL

Uçak bakım alanı: 29.738 TL

Yenilenebilir enerji teknolojileri: 36.218 TL

Tebliğ, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için geçerlilik kazanmıştır.