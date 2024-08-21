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Destek Tutarlarında Yeni Düzenleme: Özel Mesleki ve Teknik Liseler için Eğitim Desteği

2024-2025 eğitim yılı için özel mesleki ve teknik Anadolu liselerine yönelik destek tutarları belirlendi.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 10:53
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 10:53
Destek Tutarlarında Yeni Düzenleme: Özel Mesleki ve Teknik Liseler için Eğitim Desteği

2024-2025 Eğitim ve Öğretim Desteği Belirlendi

Özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinin öğrencilerine verilecek eğitim ve öğretim destek tutarları, 2024-2025 yılı için düzenlendi. Milli Eğitim ve Hazine ile Maliye Bakanlıkları tarafından hazırlanan kayda değer tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Organize Sanayi Bölgeleri İçindeki Destekler

Organize sanayi bölgelerinde açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde eğitim gören öğrenciler için düzenlenmiş alanlara dayalı destek tutarları şu şekildedir:

  • Ayakkabı ve saraciye teknolojileri: 36.258 TL
  • Bilişim teknolojileri: 34.320 TL
  • Biyomedikal cihaz teknolojileri: 45.894 TL
  • Elektrik-elektronik teknolojisi: 55.005 TL
  • Endüstriyel otomasyon teknolojileri: 53.402 TL
  • Gemi yapımı: 55.005 TL
  • Gıda teknolojisi: 47.886 TL
  • Kimya teknolojisi: 52.542 TL
  • Laboratuvar hizmetleri: 36.258 TL
  • Makine ve tasarım teknolojisi: 53.821 TL
  • Matbaa teknolojisi: 46.730 TL
  • Metal teknolojisi: 52.541 TL
  • Mobilya ve iç mekan tasarımı: 47.504 TL
  • Moda tasarım teknolojileri: 39.678 TL
  • Motorlu araçlar teknolojisi: 57.501 TL
  • Plastik teknolojisi: 52.854 TL
  • Tekstil teknolojisi: 50.064 TL
  • Tesisat teknolojisi ve iklimlendirme: 46.730 TL
  • Uçak bakımı: 45.894 TL
  • Yenilenebilir enerji teknolojileri: 57.501 TL

Organize Sanayi Bölgeleri Dışındakiler için Destekler

Organize sanayi bölgeleri dışında eğitim gören öğrenciler için belirlenen destek tutarları ise şöyledir:

  • Biyomedikal cihaz teknolojileri: 29.738 TL
  • Denizcilik: 32.448 TL
  • Elektrik-elektronik teknolojisi: 34.091 TL
  • Endüstriyel otomasyon ve gemi yapımı: 32.448 TL
  • Gıda teknolojisi: 30.432 TL
  • Hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı: 27.024 TL
  • İnşaat teknolojisi: 29.738 TL
  • Kimya teknolojisi: 31.894 TL
  • Makine ve tasarım teknolojisi: 32.560 TL
  • Motorlu araçlar teknolojisi: 35.109 TL
  • Radyo-televizyon: 30.141 TL
  • Tarım: 35.109 TL
  • Uçak bakım alanı: 29.738 TL
  • Yenilenebilir enerji teknolojileri: 36.218 TL

Tebliğ, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için geçerlilik kazanmıştır.

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