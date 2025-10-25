Destici: "15 yaş akıl baliğ; çete, terör ve uyuşturucu suçlarında 18 yaş gibi yargılansın"

BBP Genel Başkanı Destici: "15 yaş çoktan akıl baliğ olmuş"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlenen "Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri Parti İçi Eğitim Toplantısı" öncesinde gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Çete, terör ve uyuşturucu suçlarında yaş düzenlemesi talebi

Mattia Ahmet Minguzzi cinayetiyle ilgili konuşan Destici, "15 yaş çoktan akıl baliğ olmuş, geçmiş yaştır" diyerek özellikle çete, terör ve uyuşturucu bağlantılı suçlarda yasal düzenleme çağrısı yaptı. Destici, bu yaş grubundakilerin "mutlaka hızlı bir şekilde düzenleme yapılıp Meclis'e getirilmeli ve bu yaş arasındakiler 18 yaş üstü gibi yargılanmalıdır" görüşünü savundu.

Terör sürecine ilişkin uyarılar

Terörsüz Türkiye sürecine değinen Destici, terör örgütü PKK'nın şartsız silah bırakacağının söylendiğini fakat bunun henüz gerçekleşmediğini ifade etti. Destici, taleplere bakıldığında sözde barış ve birlik vurgusu olsa da taleplerin ayrılıkçı bir dil içerdiğini belirterek, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünemeyeceğini vurguladı: "Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmaya, bölmeye, Kürt'üyle, Türkmen'iyle, Alevi'siyle, Sünni'siyle bu aziz Müslüman Türk milletini ayrıştırmaya ve karşı karşıya getirmeye kimsenin gücü yetmez."

Hukukun üstünlüğü ve toplumun beklentisi

Destici, ülkede hukukun üstünlüğünün her alanda egemen olması gerektiğini, vatandaşların da bunu görmek istediğini söyledi.

Ekonomi, asgari ücret ve fiyat denetimi

Vatandaşlara göre ülkedeki en büyük iki sorunun ekonomi ve adalet olduğunu aktaran Destici, çalışanların gelirlerinin yükseltilmesi gerektiğini savundu. Mevcut asgari ücretin ekonomik koşullarda yetersiz olduğunu belirten Destici, "Biz büyük bir ülkeyiz. Onun için bizim insanımızın elbette ki müreffeh bir hayat yaşaması en doğal hakkıdır. En önemli meselelerden biri, hayat pahalılığına 'dur' denilememektedir." dedi.

Ayrıca Destici, fahiş fiyat uygulayan işletmelere karşı harekete geçilmesi gerektiğini ifade etti.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde "Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri Parti İçi Eğitim Toplantısı" öncesi gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.