Destici: "15 yaş akıl baliğ; çete, terör ve uyuşturucu suçlarında 18 yaş gibi yargılansın"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 15-18 yaş arası çocukların ağır suçlarda 18 yaş gibi yargılanmasını, terör ve ekonomi gündemini değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 25.10.2025 14:08
Güncelleme Tarihi: 25.10.2025 14:08
Destici: "15 yaş akıl baliğ; çete, terör ve uyuşturucu suçlarında 18 yaş gibi yargılansın"

BBP Genel Başkanı Destici: "15 yaş çoktan akıl baliğ olmuş"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlenen "Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri Parti İçi Eğitim Toplantısı" öncesinde gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Çete, terör ve uyuşturucu suçlarında yaş düzenlemesi talebi

Mattia Ahmet Minguzzi cinayetiyle ilgili konuşan Destici, "15 yaş çoktan akıl baliğ olmuş, geçmiş yaştır" diyerek özellikle çete, terör ve uyuşturucu bağlantılı suçlarda yasal düzenleme çağrısı yaptı. Destici, bu yaş grubundakilerin "mutlaka hızlı bir şekilde düzenleme yapılıp Meclis'e getirilmeli ve bu yaş arasındakiler 18 yaş üstü gibi yargılanmalıdır" görüşünü savundu.

Terör sürecine ilişkin uyarılar

Terörsüz Türkiye sürecine değinen Destici, terör örgütü PKK'nın şartsız silah bırakacağının söylendiğini fakat bunun henüz gerçekleşmediğini ifade etti. Destici, taleplere bakıldığında sözde barış ve birlik vurgusu olsa da taleplerin ayrılıkçı bir dil içerdiğini belirterek, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünemeyeceğini vurguladı: "Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmaya, bölmeye, Kürt'üyle, Türkmen'iyle, Alevi'siyle, Sünni'siyle bu aziz Müslüman Türk milletini ayrıştırmaya ve karşı karşıya getirmeye kimsenin gücü yetmez."

Hukukun üstünlüğü ve toplumun beklentisi

Destici, ülkede hukukun üstünlüğünün her alanda egemen olması gerektiğini, vatandaşların da bunu görmek istediğini söyledi.

Ekonomi, asgari ücret ve fiyat denetimi

Vatandaşlara göre ülkedeki en büyük iki sorunun ekonomi ve adalet olduğunu aktaran Destici, çalışanların gelirlerinin yükseltilmesi gerektiğini savundu. Mevcut asgari ücretin ekonomik koşullarda yetersiz olduğunu belirten Destici, "Biz büyük bir ülkeyiz. Onun için bizim insanımızın elbette ki müreffeh bir hayat yaşaması en doğal hakkıdır. En önemli meselelerden biri, hayat pahalılığına 'dur' denilememektedir." dedi.

Ayrıca Destici, fahiş fiyat uygulayan işletmelere karşı harekete geçilmesi gerektiğini ifade etti.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde "Karadeniz ve Doğu Anadolu...

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde "Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri Parti İçi Eğitim Toplantısı" öncesi gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde "Karadeniz ve Doğu Anadolu...

İLGİLİ HABERLER

İŞKUR'da Son Gün: 24 Ekim 2025 Hibe Başvuruları

İŞKUR Gençlik Programı 2025 Kura Sonuçları ve Üniversite İsim Listeleri

Hurda Teşviki Geliyor: 25 Yaş, ÖTV İndirimi ve 12 Yerli Model

11. Yargı Paketi Son Durum: Meclis'e Geldi mi? 'Af' Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kars'ta Ruhsatsız Silah Operasyonunda 11 Gözaltı: Mauser Tüfeği Ele Geçirildi
2
Destici: "15 yaş akıl baliğ; çete, terör ve uyuşturucu suçlarında 18 yaş gibi yargılansın"
3
TÜRKSOY 2. Türk Dünyası Gençlik Forumu Bişkek'te
4
Edirne'de Yağ Fabrikasında Patlama — Küspe Makinesi Yangını Söndürüldü
5
Yüzyılın Konut Projesi: Ankara'da Örnek Konutlar Görüntülendi
6
Göktaş: Çocuklar İçin Türkiye'ye Özgü Sosyal Medya Modeli Hazırlanıyor
7
ALTAY'da Geliştirilen Eyleyiciler KAAN İçin Ürünleşti

29 Ekim 2025'te Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Bursa Kararı

Anadolu Vakfı Burs Sonuçları Aralık'ta: 3 Büyük Şehirde 5.500 TL, Diğerlerinde 4.500 TL

Hurda Teşviki Geliyor: 25 Yaş, ÖTV İndirimi ve 12 Yerli Model

TOKİ'den 500 Bin Sosyal Konut: Başvuru, Gelir ve Fiyat Şartları

28-29 Ekim Kargolar Açık mı? PTT, MNG, Aras ve Diğerlerinin Mesai Saatleri

2026 ÖSYM Sınav Takvimi Açıklandı mı? KPSS 2026 Başvuru Tarihleri

İŞKUR'da Son Gün: 24 Ekim 2025 Hibe Başvuruları

İŞKUR Gençlik Programı 2025 Kura Sonuçları ve Üniversite İsim Listeleri

11. Yargı Paketi Son Durum: Meclis'e Geldi mi? 'Af' Yok

23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi