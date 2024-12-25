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Destici'den Azerbaycan Büyükelçisi'ne Taziye Telefonu

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi'ne uçak kazası için başsağlığı diledi.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 23:06
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 23:06
Destici'den Azerbaycan Büyükelçisi'ne Taziye Telefonu

BBP Genel Başkanı Destici'den Taziye Telefonu

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Azerbaycan Havayolları'na ait yolcu uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybedenler için Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov'a taziye telefonu açtı.

Uçak Kazası Üzerine İletişim

BBP'den yapılan açıklamaya göre, Destici, Memmedov'u telefonla arayarak, Kazakistan sınırları içinde gerçekleşen bu üzücü olayda yaşamını yitirenler için başsağlığı diledi.

Azerbaycan'dan gelen bu trajik haber, Türkiye-Azerbaycan ilişkileri açısından önemli bir dayanışma ve başsağlığı mesajı olarak kaydedildi.

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