Destici'den İzmir Balçova'daki Şehit Polisler İçin Taziye

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İzmir Balçova'daki saldırıda şehit olan polisler için taziye mesajı yayımladı.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 12:29
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 12:29
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İzmir'in Balçova ilçesinde polis merkezine yapılan silahlı saldırıda şehit olan polisler için taziye mesajı yayımladı.

Destici'nin paylaşımı

"İzmir Balçova'da polis merkezine yönelik saldırıda 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memuru Hasan Akın'ın şehit olduğunu, iki kahraman polis memurumuzun da yaralandığını üzülerek öğrendim. Öncelikle şahsım ve Büyük Birlik Partisi camiası adına aziz şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, sabır, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Necip Türk milletinin ve İçişleri Emniyet Teşkilatımızın başı sağ olsun."

Şehitler: 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ve Polis Memuru Hasan Akın.

Destici, paylaşımında hem şehitlerin yakınlarına başsağlığı diledi hem de yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.

