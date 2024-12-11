Destici'den Kayseri'de Önemli Açıklama: Sığınmacılar Dönüş Yapabilir

BBP Genel Başkanı Destici, Kayseri'de Basın Toplantısı Düzenledi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kayseri İl Başkanlığı'nda yaptığı basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Destici, Türkiye'de bulunan 2 milyon 900 bin sığınmacının >strong>güven ortamı ve huzur devam ederse >strong>2 milyondan fazlasının geri döneceğini düşündüğünü belirtti.

Kongre Süreci ve Sığınmacılar

Destici, şubat ayından itibaren kongre sürecini başlatacaklarını ve sonrasında büyük kurultayı gerçekleştireceklerini açıkladı. Ayrıca, Suriye'deki durum üzerine de konuşan Destici, göçmenlerin güvenli dönüşlerinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Suriye'de Yaşananlar

PKK, PYD ve YPG terör örgütlerinin Amerika'nın desteği ile Suriye'yi bölmesinin Türkiye için kabul edilemez olduğunu belirten Destici, gelecekteki 10, 20, 100 yılın >strong>Suriye'deki gelişmelere bağlı olduğunu ifade etti. Destici, “İsrail, Suriye'nin havaalanlarını bombaladı ve içeriye ordusunu soktu. Biz neden oraya girmiyoruz?” diyerek Türkiye'nin askeri varlığını artırması gerektiğini savundu.

Özgür Suriye Ordusu'na Destek

Destici, Özgür Suriye Ordusu ve Suriye Milli Ordusu'na açık destek verilmesi gerektiğinin altını çizerken, “Sınır hatlarımızdan PKK'nın uzantısı PYD ve YPG'yi silip atmalıyız.” dedi. Suriye’nin toprak bütünlüğünden yana olduklarını belirten Destici, ülkede güven sağlandığında sığınmacıların hızlı bir şekilde geri döneceğini vurguladı.

Mültecilerin Dönüşü

Bir gazetecinin mültecilerin geri dönüş oranına dair sorusuna Destici, “Suriye'de huzur ortamı devam ederse, Türkiye'deki 2 milyon 900 bin Suriyeli mültecinin 2 milyondan fazlasının kendi ülkelerine döneceğini düşünüyorum.” şeklinde yanıt verdi. Destici, iş dünyasının düzenli işçi alımına ihtiyaç duyması halinde Suriye'den işçi alımının da mümkün olabileceğini dile getirdi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kayseri İl Başkanlığı binasında düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kayseri İl Başkanlığı binasında düzenlenen basın toplantısında konuştu.