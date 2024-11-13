Destici'den Kayyum ve Terörle Mücadele Vurgusu

BBP Genel Başkanı Destici, Kayyum Atamalarını Savundu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin İstanbul il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Destici, "Bir belediye başkanı, belediyenin imkanlarını terör örgütünün emrine verirse, yolsuzluk ya da hırsızlık yaparsa, İçişleri Bakanlığı ona kayyum atar. Biz, İstanbul Esenyurt, Mardin, Batman ve Halfeti'ye yapılan kayyum atamalarını doğru buluyoruz." şeklinde konuştu.

Gazze'deki İnsani Kriz

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 50 binin üzerinde masum insanın hayatını kaybettiğini belirten Destici, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği'nin Filistin konusundaki pasif tutumunu eleştirdi. "Suudi Arabistan'daki zirvede, İsrail'i soykırım ve katliamla suçlayan tek lider Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan oldu." dedi.

Terörle Mücadele ve Kayyum Uygulamaları

Terörle mücadelede kayyum atamalarının anayasal bir hak olduğunu vurgulayan Destici, "Seçilmiş belediye başkanlarının görevlerine devam etmesini arzu ederiz fakat yasalar geçerli. Terör örgütleriyle ilişki kuran belediyelere kayyum atanması gerekmektedir." ifadelerini kullandı. Bazı kesimlerin adaylık izni konusundaki eleştirilerine de yanıt veren Destici, "Anayasamız der ki; bir ceza kesinleşmedikçe aday olabilir. Ama görevdeyken terörle ilişkisi ortaya çıkarsa, İçişleri Bakanlığı devreye girer." dedi.

Müzakere Yerine Mücadele

Destici, terörle müzakere değil; mücadele edilmesi gerektiğini belirtti. "Büyük Birlik Partisi olarak bunu hep savunduk. Türkiye, geçmişteki müzakerelerden zarar gördü. Mücadele sadece tek yolumuz olmalıdır." dedi.

Kürtlerle İlişki ve Terörle Mücadele

Kürtlerin Türkiye'nin kardeşi olduğunu ancak terör örgütlerinin düşman olduğunu ifade eden Destici, "Türkiye'nin üniter yapısının korunması şart. Biz asla PKK ve destekleyen yapılara müsaade etmemeliyiz." dedi.

İklim Değişikliği ve Toplumsal Sorunlar

İklim değişikliği ile ilgili adil önlemlerin alınması gerektiğini söyleyen Destici, toplumdaki kumar ve uyuşturucu gibi sorunlara da dikkat çekti. Bu suçlarla ilgili cezaların gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Asgari Ücret ve Emekli Maaşları

Asgari ücretin yıl sonu enflasyonu oranında artırılması gerektiğini belirten Destici, "Asgari ücretin en az 25 bin lira olması gerekmektedir. Emeklilerin de en düşük maaşları 20-21 bin lira seviyesine çıkarılmalıdır." dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.