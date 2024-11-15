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Destici'den KKTC'nin 41. Kuruluş Yılına Özel Mesaj

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, KKTC'nin 41. kuruluş yılını kutlayarak Kıbrıs Türklüğü'nün önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 13:52
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 13:52
Destici'den KKTC'nin 41. Kuruluş Yılına Özel Mesaj

Destici, KKTC'nin 41. Kuruluş Yılına Özel Mesaj Yayınladı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 41. kuruluş yılını kutlarken, "Kıbrıs Türklüğü, büyük Türk dünyasının en önemli parçalarından biridir" şeklinde ifade etti.

Destici, KKTC'nin 41. kuruluş yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Kıbrıs'ın Osmanlı İmparatorluğu tarafından fethedildiğini ve 450 yılı aşkın süredir Türklerin yurdu olarak varlığını sürdürdüğünü belirtti. 15 Temmuz 1974 tarihinde, hedefleri Ada'da Türk varlığını yok etmek olan Rum subaylarından oluşan bir cuntanın Yunanistan'ın desteğiyle darbe gerçekleştirdiğini kaydetti.

Yaşananların ardından, Türkiye Cumhuriyeti'nin, 1959 tarihli Zürih ve Londra Anlaşmaları ile uluslararası hukuk doğrultusunda garantörlük haklarını kullanarak 20 Temmuz 1974'te Türk Silahlı Kuvvetleri ile Ada'ya müdahale gerçekleştirdiğini ve Türklere yönelik katliamları durdurduğunu ifade eden Destici, bu harekat ile Kıbrıs'ta yaşayan herkesin güvenliğinin sağlandığını vurguladı.

Kıbrıs Harekatı sonrasında Kıbrıs Türk Federe Devleti'nin kurulduğunu, bu devletin meclisi tarafından 15 Kasım 1983'te self-determinasyon hakkını kullanarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilan edildiğini aktaran Destici, "Kıbrıs Türklüğü, büyük Türk dünyasının en önemli parçalarından biridir" dedi.

Destici, mesajında ayrıca şu ifadeleri kullandı: "Kıbrıs Türklüğünün varlığını sonsuza dek hür ve güven içinde sürdürmesi dileğiyle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 41. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, Kıbrıs'ın vatan olması ve vatan kalması için canlarını veren tüm şehitlerimizi, mücahitlerimizi, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Fazıl Küçük'ü, 13 Ocak 2012'de kaybettiğimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı rahmetle ve saygıyla anıyorum."

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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