Destici'den Net Mesaj: PKK Silah Bıraksa Rahatsız Olmayız

BBP Genel Başkanı Destici, Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen değerlendirme toplantısında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıda, PKK'nın silah bırakması durumunda kimsenin rahatsız olmayacağını ve bu durumdan memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

Kırmızı Çizgiler

Destici, konuşmasında Anayasa'nın 3'üncü, 42'nci ve 66'ncı maddelerini vurgulayarak, "Bunlar bizim kırmızı çizgimizdir." dedi. Ayrıca, Türkiye'nin İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği eylemlere karşı net bir duruş sergilediğine dikkat çekti.

Dünya Gastronomi ve Ekonomi Üzerindeki Etkileri

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın gıda fiyatları ve küresel ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerine de değinen Destici, Türkiye'nin bu süreçte öncülük ve arabuluculuk yaparak tahıl krizini önemli ölçüde çözdüğünü hatırlattı.

Farklı Fikirlerin Zenginliği

Toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Destici, milliyetçi partilerin içindeki farklılıkların Türkiye için bir zenginlik olduğunu ifade etti. "Farklı fikirlerde olmaları, bence Türkiye için bir kazanımdır. Biz de Cumhur İttifakı'nın bir parçasıyız ama farklı şeyler söylüyoruz," dedi.

Terörle Mücadeledeki Kararlılığı Vurguladı

Son dönemde terörle mücadele konusundaki sorulara Destici, "PKK silah bıraksa kimse rahatsız olmaz, biz de memnuniyet duyarız. 66. maddeyi değiştirmeye kimsenin izni yok," şeklinde yanıtladı. Bu durumun, bir cepheleşme olarak algılanmaması gerektiğini vurguladı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici (sağda), Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir otelde düzenlenen, 2024 yılı değerlendirme toplantısında bazı basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gazetecilere kırmızı gül dağıtan Destici, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici (sağda), Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir otelde düzenlenen, 2024 yılı değerlendirme toplantısında bazı basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gazetecilere kırmızı gül dağıtan Destici, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.