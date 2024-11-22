Destici'den UCM'nin Netanyahu Kararına Sert Tepki

Destici'den UCM Açıklaması

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM)'nin, Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında verilen tutuklama emrini değerlendirdi.

Destici, Statünün 89. maddesi uyarınca, Netanyahu ve Gallant'ın, UCM'ye taraf bir ülkeye seyahat etmeleri durumunda o ülkenin yetkili makamlarının kendilerini tutuklayıp Lahey'deki mahkemeye teslim etmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, yaşanan olayların bir savaş değil, insanlık suçu olduğunu vurguladı.

“Yanılgıya düşmeyelim, Gazze'de yaşananlar bir savaş değil. Çoğunluğu çocuk ve kadın, 50 binin üzerinde sivilin katledildiği bir yıl aşkın süreçte, okullar, hastaneler, konutlar ve mülteci kampları bombalandı.” diyen Destici, uluslararası hukukun nihayet bir adım attığını belirtti.

Bölgedeki Arap ülkelerinin İsrail'e müdahale etmek bir yana, yaşanan faciaya seslerini yükseltmediğini dile getiren Destici, “Çocukların kanında boğulan insanlık olmamalı, insanlık artık çocukların katillerini boğmalı.” şeklinde ifadelerde bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.