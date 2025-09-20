Destici: Güvenliğe Öncelik Verilmeli — BBP'den Gazze ve Savunma Vurgusu

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Gazze'deki soykırımı kınayarak savunma ve güvenlik yatırımlarına bütçenin öncelikle ayrılması çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 16:07
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 16:24
Destici: Güvenliğe Öncelik Verilmeli

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Gazze'de İsrail tarafından sürdürülen soykırımı kınayarak açıklamalarda bulundu.

Destici, "Bu çağda yapmamız gereken güvenliğimizi artırmak. Bütün yatırımlarımızı ve bütçemizin önemli bir kısmını da buraya ayırmak zorundayız. Çünkü tehlike, tehdit dünküne göre bugün çok daha büyük ve yakındır." dedi.

Her şart ve durumda Gazze'nin yanında olduklarını vurgulayan Destici, dünyanın birçok liderinin bu soykırıma karşı sessiz kaldığını belirtti ve İsrail soykırımının cezasız kalmaması gerektiğini kaydetti. Cezasızlığın sürmesi halinde benzer olayların başka ülkelere de örnek olabileceğini söyledi.

Uluslararası girişimler ve Sumud Filosu

İspanya'nın İsrail'in soykırımına yönelik tutumunu desteklediklerini aktaran Destici, yaklaşık 2 hafta önce partisinin genel başkan yardımcısının da aralarında bulunduğu Cumhur İttifakı heyetinin Mısır'a ardından Refah Sınır Kapısı'na giderek bu soykırımı kınayan bir basın açıklaması yaptığını hatırlattı.

Küresel Sumud Filosu Doğu Akdeniz'e girdiğinde Türkiye-Mısır Donanması Tatbikatı'nın gerçekleşeceğini belirten Destici, "İnşallah Türkiye-Mısır tatbikatı İspanya gibi başka vicdanlı ülkelerin de katılımıyla daha geniş bir tatbikata dönüşür ve yine bu ülkelerin ortak girişimiyle bir ortak askeri filo tarafından korunarak Sumud Filosu Gazze'ye ulaşır. Yardımlarını ulaştırır." ifadelerini kullandı.

Savunma sanayi eleştirisi ve yatırım çağrısı

Son yıllarda savunma sanayinde kaydedilen ilerlemeleri değerli bulduğunu ancak bunun henüz yeterli seviyede olmadığını belirten Destici, şu tespitlerde bulundu:

"Hala savaş uçağımızın seri üretimine geçmiş değiliz, hala istediğimiz mesafeye kadar gidebilecek balistik füzelerimiz yok, nükleer silahımız yok. Nükleer silahınız yoksa caydırıcılığınız da yoktur, caydırıcılık için nükleer silah şarttır."

Destici, altyapı yatırımlarının ertelenebileceğini, ancak güvenlik ve savunma yatırımlarının önceliklendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Yol, köprü bekleyebilir, var olanla idare edebiliriz ama size bir saldırı olursa silahsız mukavemet edemezsiniz. O yüzden biz yatırımlarımızı güvenlik kısmına daha fazla yapmalıyız." diye konuştu.

