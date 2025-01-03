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Destici: Halkın İradesine Saygı Gösterilmeli

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DEM Parti'nin siyasi partilerle görüşmesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 00:29
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 00:56
Destici: Halkın İradesine Saygı Gösterilmeli

Destici, DEM Parti Heyeti ile Görüşmelere Dair Açıklamalarda Bulundu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, DEM Parti heyetinin siyasi partilerle gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Destici, "Bizim Ankara'dan vereceğimiz kararlar bazen kuşatıcı olmayabilir, vatandaşın görüşünü yansıtmayabilir. Onun için halkımız ne istiyorsa onu yapmamız lazım" dedi.

Kandil Kutlaması ve Terörle Mücadele Mesajı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki Ulu Cami'de düzenlenen Regaip Kandili programında konuşan Destici, Türk ve İslam aleminin kandilini kutladı. Terörle mücadelenin önemine vurgu yapan Destici, "Kuruluşumuzdan itibaren terörle mücadelenin tüm unsurlarına karşı duracağımızı ve terörle, teröristle müzakere edilmeyeceğini ilke edindik" ifadelerini kullandı.

Garantör Ülke Talebine Sert Tepki

Destici, bahsi geçen garantör ülke talebinin uluslararası bir meseleye dönüşeceğine dikkat çekerek, "Bu bizim ya da Türk milletinin kabul edebileceği bir şey değildir. Biz kendi göbeğimizi kendimiz keseriz" dedi. Ayrıca, Suriye'nin kuzeyindeki terör yapılanmasının Türkiye için en ciddi tehdit olduğunu dile getirdi.

Halkın Terörle Mücadele Talebi

Destici, halkın iradesinin önemine vurgu yaparak, "Yıllardır terörle mücadelede kayıplar vermiş aileler ve bölge halkı var. Onların iradesi çok önemli. Benim gördüğüm halkımız terörle mücadele istiyor. Müzakere istemiyor" diye konuştu.

İmralı Mesajları ve Müzakere İhtimali

İmralı canisinin mesajlarının muhataplarına iletileceğini ifade eden Destici, "Müzakere değil mücadele diyoruz. PKK'nın silahlı bir terör örgütü olduğunu vurgulamanız lazım" diyerek, DEM Parti heyetinin bu açıklamayı yapması gerektiğini ifade etti.

Destici, sözlerini şu şekilde sonlandırdı: "Elinde silah olanlarla, henüz silahı bırakmamış olanlarla konuşmayız da görüşmeyiz de müzakere de etmeyiz."

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki Ulu...

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki Ulu Cami'de Regaip Kandili dolayısıyla düzenlenen programa katıldı. Destici (fotoğrafta) program öncesi gazetecilere açıklamada bulundu.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki Ulu...

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki Ulu Cami'de Regaip Kandili dolayısıyla düzenlenen programa katıldı. Destici (fotoğrafta) program öncesi gazetecilere açıklamada bulundu.

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