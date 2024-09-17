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Destici, Menderes ve Arkadaşlarını Anma Töreni Düzenledi

Mustafa Destici, vefatlarının 63. yılında Menderes, Polatkan ve Zorlu'yu andı. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 12:47
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 12:47
Destici, Menderes ve Arkadaşlarını Anma Töreni Düzenledi

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den Anma Mesajı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 63 yıl önce idam cezasına çarptırılan Başbakan Adnan Menderes ile bakanlar Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'yu andı.

Yassıada Mahkemeleri'nin Hukuksuz Kararları

Destici, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımla, 1960 darbesi sonrasında kurulan Yassıada Mahkemeleri’nin sahte iddialarına dayanarak verilen hukuksuz karara dikkat çekti.

Destici'nin paylaşımında yer alan ifadeler şöyle: "1960 darbesi sonrası kurulan Yassıada Mahkemeleri'nin düzmece iddiaları sonucu verdiği hukuksuz kararla 17 Eylül 1961'de İmralı Adası'nda idam edilen merhum Başbakanımız Ali Adnan Menderes ve kıymetli Bakanlarımız Hasan Polatkan ile Fatin Rüştü Zorlu'yu rahmet ve saygıyla anıyorum."

Bu anma, 63 yıl boyunca unutulmayan bir hüsranın hatırlanması adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.

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