Destici: Trump'ın Gazze Açıklamaları Kabul Edilemez

BBP Genel Başkanı Destici, Trump’ın Gazze Açıklamalarını Eleştirdi

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, düzenlediği basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze'ye yönelik yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Destici, "Trump'ın, işgal ve sürgün dayatması asla kabul edilemez ve asla kabul etmiyoruz. Trump farkında değil ama Filistinliler yüzyıldan fazla süredir Filistin'i terk etmemek için ölüyor." dedi.

6 Şubat Depremleri ve Alınması Gereken Tedbirler

Partisinin genel merkezinde gerçekleşen toplantıda, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Destici, "Felaketten etkilenen herkes bizim kardeşimiz, yıkılan her ev bizim evimiz, hayatını kaybeden, yaralanan, yakınlarını kaybeden her vatandaşımız bizim ailemizin bir ferdidir." ifadesini kullandı.

Depremlere karşı alınabilecek tedbirler üzerinde duran Destici, "AFAD başta olmak üzere diğer kurumlarımız cansiparane çalışmışlardır. Ama maalesef eksiklikler olmuştur. Bunun için bütün doğal afetlere karşı Türkiye'yi hazırlayacak, depremlere karşı hazırlıklı olacak bir bakanlık kurulması gerekmektedir." şeklinde konuştu.

Binaların Güvenliği ve Yeni Yasal Düzenlemeler

Destici, vatandaşların yaşadıkları binaların hasar durumunu bilmediklerini aktararak, Türkiye genelindeki tüm binaların bağımsız denetimciler tarafından incelenmesi ve kamuoyuna duyurulması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, "Müteahhit Sicil Kanunu" ve "Depremzede Emeklilik Yasası" hazırlamalarının yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde özel bir kurtarma gücü ve Afet Yönetim Merkezi kurulması gerektiğini belirtti.

İç Güvenlik ve Suriye Politikaları Üzerine

Destici, DEM Parti'nin Abdullah Öcalan hakkında yaptığı açıklamaya da değinerek, "Bir devletin, ciddi bir devletin, bir hukuk devletinin, köklü bir devletin, bir terör örgütüne nasıl davranması gerekirse öyle davranması gerektiğini söylüyoruz," dedi. Suriye’deki terör yapılanmalarına karşı mücadelenin önemine dikkat çeken Destici, "Suriye hükümetinden en öncelikli beklentimiz; Suriye'nin kuzeyindeki PKK'nın uzantısı terör yapılanmasına müsamaha göstermemesi ve orayı tamamen ortadan kaldırmasıdır." açıklamasında bulundu.

Trump’ın Gazze Açıklamalarına Sert Tepki

Destici, Trump'ın açıklamalarının Filistinlileri ve İslam dünyasını dehşete düşürdüğünü söyleyerek, "Trump'ın işgal ve sürgün dayatması alınamaz bir durumdur. Filistin'de insanlığa karşı suç işliyorsunuz. Toplu sürgünden bahsederek inşa edilmeye çalışılan küresel barış, demokrasi ve insan haklarına dayalı düzeni kendi ellerinizle yok ediyorsunuz." dedi. Daha sonra, "50 binden fazla insanı katlettiniz. Gazzelilerin evlerini yerle bir ederken Siyonist amaç zaten o günden belliydi." ifadesinde bulunarak, Trump’ın uygulamalarını Nazilerin Yahudilere karşı uyguladığı Holokost ile karşılaştırdı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.