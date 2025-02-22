Destici TÜSİAD Soruşturmasında Kanunlara Saygı Çağrısı Yaptı

BBP Genel Başkanı Destici, TÜSİAD soruşturması ile ilgili 'Herkes kanunlara saygılı olacak' dedi.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 14:12
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 14:26
Destici TÜSİAD Soruşturmasında Kanunlara Saygı Çağrısı Yaptı

Destici’nin Açıklamaları ve TÜSİAD Soruşturması

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras’a yönelik başlatılan soruşturma hakkında açıklamalarda bulundu. Basın toplantısında konuşan Destici, "Herkes ağzına geleni söylemeyecek, suç olduğunu bildiği işleri yapmayacak. Herkes kanunlara saygılı olacak." ifadelerini kullandı.

Partisinin Kurucu Başkanı Yazıcıoğlu’nu Andı

Partisinin genel merkezinde İl Başkanları ve İl İcra Kurulları Toplantısı öncesi gerçekleşen bu toplantıda, Destici Kahramanmaraş'ta 16 yıl önce hayatını kaybeden partisinin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu anmayı da ihmal etmedi. Destici, her yıl olduğu gibi bu yıl da 25-31 Mart tarihleri arasında Yazıcıoğlu ve şehitler için anma etkinlikleri düzenleneceğini açıkladı.

Gazze’deki Saldırılara Tepki

İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırılarına da değinen Destici, Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin emperyalistlerle olan mücadelesine vurgu yaptı. "Türkiye'nin büyümesine ve gelişmesine engel olamayacaklar," dedi. Ayrıca, "Emperyalistler, Siyonistler ve zalimler korktukları sonu yaşayacaklardır," ifadeleriyle Türkiye'nin gücünü vurguladı.

DEM Parti İle İlgili Değerlendirmeler

Destici, DEM Parti'nin İmralı ziyareti konusunda da sert açıklamalarda bulundu. "Terörle, teröristle müzakere olmaz, mücadele olur," diyerek, terörle mücadele konusundaki kararlılığını belirtti. "Yendik zaten," diyerek terör örgütü PKK’nın etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

Ayrıca, bu ziyareti eleştirerek, "Kimse bundan zaten rahatsızlık duymaz. Tek taraflı bir çağrı yapacakmış. Yapsın, görürüz," şeklinde ekledi.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Açıklamalarına Tepki

Destici, TÜSİAD'ın dernek genel kurulundaki konuşmalara da değindi. Söz konusu açıklamaların yargısal bir süreçten geçeceğini belirten Destici, "Kanuna saygı gösterilmeli; suç olarak kabul edilen işlerle yargı önüne gelmekten kaçınılmalı," diyerek açık bir uyarıda bulundu.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde İl Başkanları ve İl İcra Kurulları...

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde İl Başkanları ve İl İcra Kurulları Toplantısı öncesi basın toplantısı düzenledi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde İl Başkanları ve İl İcra Kurulları...

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde İl Başkanları ve İl İcra Kurulları Toplantısı öncesi basın toplantısı düzenledi.

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