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Deutsche Welle'de Filistin Karşıtı Müdahale Skandalı: Çalışanlardan İddialar

DW'nin İsrail'in Gazze'deki eylemlerini aklamak için çalışanlarına baskı yaptığına dair çarpıcı iddialar gündeme geldi.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 13:58
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 13:58
Deutsche Welle'de Filistin Karşıtı Müdahale Skandalı: Çalışanlardan İddialar

Alman kamuya ait uluslararası yayın kuruluşu Deutsche Welle (DW), İsrail'in Gazze'deki eylemlerini aklamak amacıyla çalışanları üzerinde baskı kurduğu iddialarıyla çalkalanıyor. DW'den ismini vermek istemeyen bir çalışan, '10 yaşındaki bir çocuğun ağlayarak 'Bombalar düştü ve babamla ben...' sözlerini duyduğu görüntüleri hazırlarken büyük zorluklarla karşılaştığını ifade etti.

El Cezire'ye konuşan DW çalışanları, üst düzey yöneticilerin, haberlerin İsrail lehine ve Filistin karşıtı bir şekilde hazırlanması için sürekli müdahalelerde bulunduğunu aktardı. DW yönetiminin, Gazze'deki soykırım suçunu aklama çabaları, 13 çalışan ve eski dini konular muhabiri Martin Gak tarafından ifşa edildi. Gazeteciler, DW'nin yöneticilerinin, 'devlet statüsü' kazanmadığı gerekçesiyle haberlerde 'Filistin' ifadesinin kullanılmasını engellediklerini belirtti.

DW ekipleri ayrıca, canlı yayınlarda Filistin yanlısı görüşlerin öncesinde onaylanmış söylemlerle sansürlendiğini, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden çocuklara ait görüntülerin ise 'sahte' olarak nitelendirildiğini, bu nedenle yayımlanmama kararı alındığını açıkladı.

Bir DW çalışanı, yaptığı açıklamada: 'Arkamda birisinin durup neyin kesilmesine karar vermesi oldukça sıra dışıydı.' diyerek yaşadığı deneyimi paylaştı. Başka bir çalışan ise, çocukların yaşadığı trajedilere dair gerçeklerin göz ardı edildiğini ve yönetim tarafından sürekli bir baskı altında olunduğunu vurguladı.

DW'den istifa eden Martin Gak, süreçle ilgili olarak: 'Yazdığımız her şeyi büyük bir dikkatle, daha doğrusu paranoyak bir yaklaşımla inceliyorlardı. DW, basın ve ifade özgürlüğünden bahsediyor fakat bunun sadece bir ağız gargarası olduğu aşikar.' ifadelerini kullandı.

Çalışanlar, DW yöneticilerinin Filistin halkının acılarını küçümsediğini ve binlerce insanın öldüğü Gazze yerine, İsrail'e yapılan saldırılara odaklandığını öne sürdü. Bu çatışma dönemi, DW'nin gazetecilik ilkesine ve bağımsız yayıncılık ilkelerine yönelik ciddi soruları gündeme getiriyor.

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