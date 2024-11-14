Dev Petrol Platformu İstanbul Boğazı'ndan Geçti

İstanbul Boğazı'ndan Dev Geçiş

İspanya'dan Romanya'ya giden 120 metre uzunluğundaki ve 77 metre genişliğindeki Marşal Adaları bayraklı "Transocean Barents" isimli petrol platformu, sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.

Platformun Teknik Geçiş Süreci

Yaklaşık 60 metre yüksekliğiyle dikkat çeken platform, geçiş sırasında ayaklarına su alarak batırma işlemi gerçekleştirdi ve yüksekliğini ayarladı. Köprü geçişlerini tamamladıktan sonra platform, güvenli bir şekilde Karadeniz'e açıldı.

Emniyetli Geçiş Koordinasyonu

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, sondaj gemisinin Çanakkale ve İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezleri koordinasyonunda kılavuz kaptanlar ve acil müdahale gemileriyle birlikte, emniyetli bir şekilde geçişi tamamladığı bildirildi. Platforma, Türkeli, Kurtarma-4, Kurtarma-7, Kurtarma-8, Kurtarma-11, Kurtarma-12, Kurtarma-14, Kurtarma-16, Kurtarma-17, Kurtarma-18 römorkörleri refakat etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.