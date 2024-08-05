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DEV Sağlık-İş Sendikasından Üye Sayısının Yeniden Hesaplanması Talebi

DEV Sağlık-İş Sendikası, üye sayısında hata olduğunu savunarak istatistiklerin yeniden hesaplanmasını istedi.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 14:26
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 14:26
DEV Sağlık-İş Sendikasından Üye Sayısının Yeniden Hesaplanması Talebi

DEV Sağlık-İş Sendikası'ndan Çalışma Bakanlığı'na İtiraz

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DEV Sağlık-İş Sendikası adına yaptığı açıklamada, iş kolu tespitine ilişkin üye istatistiklerinde yanlışlık olduğunu vurguladı. Çerkezoğlu, bu istatistiklerin hemen gözden geçirilmesini talep etti.

Bakanlık Önünde Açıklama

Arzu Çerkezoğlu ve sendika üyesi bir grup, geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. 24 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanan istatistiklerin, DEV Sağlık-İş Sendikasının baraj altında kaldığı gerekçesiyle yeniden değerlendirileceği belirtildi.

Çerkezoğlu, Bakanlığın her altı ayda bir açıkladığı sendika üye sayılarının, sendikaların toplu iş sözleşmesi yapma yetkisini belirlediğini hatırlatarak, dikkat çekti. 17 numaralı iş kolunda sendikanın, 0,99 oranıyla barajın altında bırakıldığını iddia etti.

İdari Hatalar ve İtirazlar

Çerkezoğlu, "Sendikamızı baraj altında tutmak için iki ana strateji izlenmiş. İlk olarak, sendikamızın gerçek üye sayısı Bakanlık kaynaklarında gerçeğin altında gösterildi. İkinci olarak, iş kolundaki işçi sayısı abartılarak baraj oranları yükseltildi. Bu hamleler sonucu, sendikamız 0,99 oranıyla barajın altında yer aldı," dedi.

Arzu Çerkezoğlu, işçi statüsünde değerlendirilmesi gereken yaklaşık 20 bin memurun, yanlış sınıflandırmalarla işçi sayısına eklendiğini belirterek, "Bu durum, sendikamızın haklarını etkiledi. Özellikle, sendikamızın güçlü olduğu hastanelerdeki 10 bin sağlık ve sosyal hizmet işçisi arkadaşımızın toplu sözleşme hakkı tehdit altına alındı," şeklinde konuştu.

Çözüm Talebi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na resmi itirazda bulunduklarını ifade eden Çerkezoğlu, "Bakanlık, iş kollarında yer almayan tüm çalışanların toplam sayıdan düşülmesini sağlamalı. Aksi takdirde bizim sendikamız, yüzde 1 barajını aşarak toplu iş sözleşmesi yetkisini kaybetmiş olacak," diyerek taleplerini yineledi.

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