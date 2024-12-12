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DEVA Parti'li Ekmen'den Akademisyen Maaşlarına Artış Talebi

Mehmet Emin Ekmen, akademisyenlerin maaşlarının artırılması gerektiğini ve taban maaş belirlenmesini savundu.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 19:45
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 19:45
DEVA Parti'li Ekmen'den Akademisyen Maaşlarına Artış Talebi

DEVA Partisi'nden Akademisyen Maaşları İçin Kritik Açıklama

DEVA Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, akademisyenlerin maaş iyileştirmesi taleplerinin acil olduğunu vurguladı. Ekmen, "Bunun da en az 2 yoksulluk sınırına denk düşmesi gerekiyor." diyerek, akademik personelin beklentilerini dile getirdi.

Akademik Dayanışma Platformu Raporu Değerlendirildi

Ekmen, Meclis'te yaptığı basın toplantısında Akademik Dayanışma Platformu tarafından hazırlanan Aralık 2024 raporunu değerlendirdi. Akademik personelin maaşları ve özlük hakları konusundaki düşüşe dikkat çekti. Her geçen gün alım gücünün azaldığını belirten Ekmen, akademisyenlerin temel yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamada zorlandığını ifade etti.

Maaşların Gerçekliği

Ekmen, yıllar içinde yapılan maaş artışlarının akademik personelin asgari ücrete oranla daha düşük seviyelere gerilediğini söyledi. "Bir profesörün maaşı 83 ila 86 bin lira arasındadır. Bunun anlamı, mesleğini sevmeden sadece geçimini sağlamak için çalışan, usta seviyesindeki kişilerin daha yüksek maaşlar almasıdır." şeklinde konuştu.

Akademiye Olan İlginin Azalması

Bu maaş politikaları nedeniyle Türkiye'deki üniversitelerin dünya standartlarındaki sıralamalarının düştüğünü belirten Ekmen, "Maaşlar artmadığı sürece beyin göçü yaşanacak ve akademiye olan ilgi azalacaktır." dedi. Akademisyenlerin talepleri arasında maaş iyileştirmesi, uluslararası kongrelere katılım için yeşil pasaport verilmesi ve ek ders ücretlerinin artırılması yer alıyor.

Akademik yıl açılışında her akademisyene asgari ücret kadar destek verilmesi gerektiğini savunan Ekmen, "Notlarımızın geleceği için her akademisyenin haklarını savunmalıyız." ifadesini kullandı.

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