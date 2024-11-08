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DEVA Partisi Anıtkabir Ziyareti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yeni yönetimle Anıtkabir'i ziyaret ederek saygı duruşunda bulundu.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 15:07
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 15:24
DEVA Partisi Anıtkabir Ziyareti

DEVA Partisi'nin Anıtkabir ziyareti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisi için önemli bir an olan Anıtkabir ziyaretini gerçekleştirdi. Babacan, yeni yönetim kurulu üyeleri, milletvekilleri ve partililerle birlikte 86’ncı yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret etti.

Saygı ve Ziyaret

Babacan, Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına düzenlenen bu ziyaret kapsamında Aslanlı Yol'dan yürüyerek mozoleye ulaştı. Burada, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Özel Defterin İmzalanması

Ziyaretin devamında, Babacan ve beraberindeki heyet Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Bu anlamlı etkinlik, DEVA Partisi'nin Mustafa Kemal Atatürk'e olan saygısını bir kez daha gözler önüne serdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin yeni yönetim kurulu üyeleri, milletvekilleri ve...

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin yeni yönetim kurulu üyeleri, milletvekilleri ve partililerle Anıtkabir'i ziyaret etti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin yeni yönetim kurulu üyeleri, milletvekilleri ve...

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin yeni yönetim kurulu üyeleri, milletvekilleri ve partililerle Anıtkabir'i ziyaret etti.

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