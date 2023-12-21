Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan Meral Akşener'e 'korkak' tepkisi

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, seçime 3 ay kala masada anlaşanların birbirlerine karşı takındıkları tavırları utanç verici bulduğunu söyledi. Babacan, "Bu tür davranışlar güven yaratmaz. Dün dost dediğinize bugün 'düşman' diyemezsiniz; dün 'adayımdır' dediğinize bugün 'korkak' diyemezsiniz" diye konuştu.

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan Meral Akşener'e 'korkak' tepkisi
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Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Meclis'te yaptığı basın toplantısında, Türkiye'nin denizleri, tarihi ve doğasıyla ünlü bir ülke olmasının yanı sıra, dünyanın her köşesinden gelen çete liderlerinin de sığındığı bir ülke olduğunu ifade etti. AA'nın haberine göre, Türkiye'de son dönemde ele geçirilen çete liderleri ve geldikleri ülkeler hakkında bilgi veren Babacan, "Bu kişiler neden Türkiye'yi tercih ettiler, ne zaman, nasıl geldiler? Türkiye'ye rahatça giriş yaparken kim izin verdi? Neden bu zamana kadar yakalanmadılar, kimlerle ilişkileri var? Kim ya da kimler onları korudu? Bu soruların hepsinin cevabını istiyoruz. İçişleri bakanları değişiyor, gidiyor. Bu soruların hepsini Sayın Erdoğan'a yöneltmek lazım. Bu soruların hepsinin cevabını bekliyoruz" dedi.

Babacan, Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasının başlayalı iki yıl olduğunu ve bu uygulamanın hazineye zarar verdiğini iddia etti. Babacan, KKM nedeniyle temmuza kadar 312 milyar lira kur farkı ödendiğini, yeni ekonomi yönetimi döneminde ise bu ödemenin Merkez Bankası (MB) tarafından yapıldığını ancak bunun miktarının açıklanmadığını söyledi. Babacan, bunun şeffaflık ilkesine uygun olmadığını belirtti.

Genel seçimlerde istedikleri sonucu alamadıklarını belirten DEVA Partisi lideri Ali Babacan, seçim sonuçlarının muhalefet seçmenlerini ve siyasetçilerini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi. Babacan, muhalefet partilerinin seçim sonrası birbirlerine yönelik suçlamalarını ve kendi iç çekişmelerini eleştirerek, 

"Seçime 3 ay kala, daha dün birlikte oturanların birbirlerine neler dediğini, neler yaptığını utanarak izliyoruz. Bu tür davranışlar güven yaratmaz. Dün dost dediğinize bugün 'düşman' diyemezsiniz; dün 'adayımdır' dediğinize bugün 'korkak' diyemezsiniz." dedi. 

Babacan, yerel seçimler için 51 belediye başkan adayını duyurduklarını hatırlatarak, önümüzdeki hafta Ankara'da yapacakları törenle ikinci grup belediye başkan adaylarını açıklayacaklarını ifade etti.

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