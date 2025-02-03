DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Hatay'da Depremzedelerle Buluştu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Hatay'da Temaslarda Bulundu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Hatay'da gerçekleştirilen çeşitli ziyaretlerle dikkat çekti. Antakya ilçesindeki Habib-i Neccar Geçici Konaklama Merkezi'nde depremzedelerle bir araya gelen Babacan, burada vatandaşlarla sohbet ederek onların taleplerini dinledi.

Esnaf ve Basın Ziyaretleri

Babacan, ziyaretlerine Hatay Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (HESOB) ile devam etti. HESOB Başkanı Aziz Fatih Yılmaz'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Babacan, esnafla da önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Hatay Gazeteciler Cemiyetine de uğrayan Babacan, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından şehre beşinci ziyaretini yaptığını belirtti. Hatay'daki çalışmaları ve sorunları incelemek için kentte bulunduğunu ifade eden Babacan, şu sözlere yer verdi:

"Evet şehirlerde bir gayret var. Hatay'da başta Antakya, Defne, Hassa, Kırıkhan olsun bir çalışma var fakat ihtiyaç nedir, yapılan nedir, hasarın büyüklüğü ne kadardır, bunun ne kadarı telafi edilmiştir diye baktığımızda gerçekten tablo pek iç açıcı değil."

Defne’de Esnaf Ziyareti

Babacan, daha sonra Defne ilçesindeki Atatürk Çarşısı'nda esnaf ziyaretinde bulunarak, ardından Deprem Şehitleri Mezarlığı'na giderek kabirlere karanfil bıraktı ve dua etti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Hatay'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Babacan, Antakya ilçesinde Habib-i Neccar Geçici Konaklama Merkezi'nde depremzedelerle bir araya gelerek sohbet etti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Hatay'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Babacan, Antakya ilçesinde Habib-i Neccar Geçici Konaklama Merkezi'nde depremzedelerle bir araya gelerek sohbet etti.