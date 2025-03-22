DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Kocaeli'de Basın Toplantısı Düzenledi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kocaeli'de basın mensuplarıyla toplantı yaptı ve Türkiye'nin durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 21:36
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 21:50
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Kocaeli'de Basın Toplantısı Düzenledi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Kocaeli'de

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kocaeli'de basın mensuplarıyla bir araya geldi. Partisinin Kocaeli İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Babacan, ülkenin zor bir dönemden geçtiğini ifade etti.

Türkiye'ye Güveniyoruz

Babacan, "Ülkemize güveniyoruz, Türkiye'ye güveniyoruz. Çok çalışacağız, daha çok çalışacağız ve pes etmeden demokrasi bayrağını sonuna kadar taşıyacağız, hukuk ve adalet bayrağını sonuna kadar taşıyacağız." dedi.

Kocaeli'nin Altyapı Yatırımları Yetersiz

Kocaeli'nin önemli bir sanayi şehri olduğunu vurgulayan Babacan, ancak kentin altyapı yatırımlarından yeterince pay almadığını savundu. Ayrıca, 1999 Marmara Depremi'ni yaşayan Kocaeli'nin depreme hazırlanması gerektiğini dile getirdi.

Deprem Hazırlıkları Hızlanmalı

Babacan, Marmara Depremi'nin unutulmaması gerektiğini belirterek, "Kaza geliyorum demez ama deprem 'Geliyorum.' der. Bir an önce bu hazırlık ve ne kadar proje varsa bunların hemen tamamlanması, var olmayan projelerin de derhal yapılması ve uygulamaya geçilmesi lazım." şeklinde konuştu.

Konut Finansman Modeli Hazır

Babacan, konut finansmanı ile ilgili modelin hazır olduğunu ve Konut Finansmanı Kurumu'nun dünyada pek çok ülkede bulunan bir kurum olduğunu söyledi. "Sistemin nasıl çalışacağını biz gayet iyi biliyoruz, en geç 6 ayda bu sistemi devreye sokarız ve konut finansmanıyla ilgili bol ve ucuz finansman Türkiye'ye gelir." ifadelerini kullandı.

Barışçıl Protestoların Önemi

Bir gazetecinin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "sokak çağrısı"na ilişkin sorusu üzerine Babacan, barışçıl protestonun demokrasilerde en doğal insan hakkı olduğunu kaydetti. Babacan, sokakların ve meydanların, şiddete meyletmeden, tamamen barışçıl gösteri ve protesto için mekanlar olduğunu dile getirdi.

Güven ve Dikkat Vurgusu

"Vatandaşlarımız, taleplerini, seslerini duyurmak, ülkeyi yönetenlere ikazlarını yapmak için bu hakkı kullanır, kullanmalıdır da. Ancak şunu da unutmamak lazım ki bazen kalabalıkların arasına karışan kötü niyetli insanlar, örgütler olabilir. Gayet iyi niyetle demokrasi, hukuk, adalet için gösteri yapan vatandaşlarımızın, gençlerimizin de bu tür provokatif hareketlere dikkat etmeleri gerekir." diyen Babacan, kendi duruşlarını bozmamaları gerektiğini vurguladı.

İftar Programında Bir Araya Geldi

Babacan, ardından İl Başkanlığınca Körfez ilçesi Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programında, sivil toplum kuruluşu ile meslek örgütü temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Kocaeli İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın...

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Kocaeli İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısına katılarak konuşma yaptı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Kocaeli İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın...

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Kocaeli İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısına katılarak konuşma yaptı.

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