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DEVA Partisi Milletvekili İrfan Karatutlu, Kahramanmaraş'taki Sorunları Gündeme Getirdi

İrfan Karatutlu, Kahramanmaraş'taki depremler sonrası mağduriyeti ve orman yangınlarına müdahale eksikliğini eleştirdi.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 12:35
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 12:35
DEVA Partisi Milletvekili İrfan Karatutlu, Kahramanmaraş'taki Sorunları Gündeme Getirdi

DEVA Partisi Tarafından Yapılan Açıklamalar

Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Orman Bölge Müdürlüğü tarafından alınan tasarruf tedbirlerinin olumsuz etkilerine dikkat çekti. Haziran ayında, gerekli yangın müdahale ekiplerinin ihalesinin iptal edilmesi nedeniyle endişelerini dile getirdi. Karatutlu, bu konuda özellikle ormanlık alanların fazlalığına vurgu yaparak, "Orman yangınlarımız bu yaz arttı. Düşünebiliyor musunuz?" ifadelerini kullandı.

Deprem Mağduriyeti Devam Ediyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından yaşanan mağduriyetlerin halen devam ettiğini belirten Karatutlu, bazı illerde vatandaşların konteynerlerde yaşadığını, kaygılarının arttığını ve herhangi bir bilgilendirme yapılmadığını söyledi. "Hiçbir kamu kuruluşu, bilgi vermek adına vatandaşı dikkate almadı," diyen Karatutlu, bu durumun sağlık ve psikolojik sorunlara yol açtığını ifade etti.

Rezerv Alan Yasası ve Tahsisler

Kahramanmaraş'ta, deprem sonrası evlere yapılan tebligatlar ile ilgili eleştirilerde bulunan Karatutlu, "Depremi yaşayan yerlerdeki mülkler, vatandaşa bilgi verilmeden el konuldu," dedi. Ayrıca, sanayi bölgelerinin tahsis işlemlerine de itiraz etti. Karatutlu, "Kahramanmaraş halkının milletvekili olarak, adil bir tahsis süreci için her türlü mücadeleyi vereceğim," şeklinde konuştu.

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