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DEVA Partisi'nden Faiz Ödemeleri Eleştirisi: Üretime Yönlendirin

Hasan Karal, bütçenin faiz ödemeleri yerine üretime ve çiftçiye yönlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 12:18
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 12:18
DEVA Partisi'nden Faiz Ödemeleri Eleştirisi: Üretime Yönlendirin

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Hasan Karal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında 2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'ni eleştirdi. Karal, bu bütçenin toplumun ihtiyaçlarına yeterince cevap vermediğini belirtti ve üretimden ziyade borçlanmaya dayalı bir yapıda hazırlandığını savundu.

Karal, bütçe teklifinde dikkat çeken en önemli konunun faiz ödemeleri olduğunu ifade ederek, toplam giderlerin %13'ünün faize ayrıldığını, geçen yıl bu oranın %11 olduğunu hatırlattı. 14 trilyon lira gider öngörülen bütçede, faize ayrılan toplam kaynağın 1 trilyon 950 milyar lira olduğunu ve bu miktarın eğitim, sağlık, tarım ve sanayiye ayrılan bütçeden daha fazla olduğunu söyledi.

Hükümetin kaynakları vatandaşa ve üretime değil, faize ve israfa harcadığına dikkat çeken Karal, dar gelirli vatandaşları bu yük altında bıraktığını ileri sürdü. Karal, vergi ve harçlara %44 zam yapılırken, emekli ve memura yapılan zam oranlarının bunun gerisinde kaldığını belirtti. Bu durumun 'tasarruf' adı altında vatandaşın alın terinin görmezden gelindiğinin bir göstergesi olduğunu aktardı.

Tarımın 2025 bütçe teklifinde öneminin göz ardı edildiğini vurgulayan Karal, Tarım Kanunu'nun 21. maddesi gereği çiftçiye Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın %1'inden az olmamak kaydıyla destek verilmesi gerektiğini hatırlattı. Ancak 2025 yılı bütçesinde bu oranın sadece %0,22 olarak belirlendiğini ve çiftçiye gerekli 615 milyar liranın yalnızca 135 milyar lirasının ayrıldığını belirtti. Kalan 480 milyar liranın nerede olduğuna dikkat çekti.

Karal ayrıca, DEVA Partisi olarak çözüm önerilerini de aktardı. Milli gelirin %1'inin tamamının tarım desteklemeleri olarak çiftçiye verilmesi ve çiftçilerin borçlarının en az 2 yıl faizsiz olarak ertelenmesi gerektiğini savundu. Karal, gübre maliyetinin %50'sinin destek olarak verilmesi ve mazot, gübre ile tohum gibi temel girdilerdeki vergilerin sıfırlanması gerektiğini de sözlerine ekledi.

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