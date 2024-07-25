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DEVA Partisi'nden Havalimanı Uyarısı

Sadullah Kısacık, Adana Şakirpaşa Havalimanı'nın kapatılmaması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 14:34
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 14:34
DEVA Partisi'nden Havalimanı Uyarısı

Adana Şakirpaşa Havalimanı'na Sahip Çıkılıyor

DEVA Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, Adana ve Mersin arasında inşa edilen Çukurova Bölgesel Havalimanı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kısacık, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Yıllardır hizmet veren Adana Şakirpaşa Havalimanı'nın kapatılmaması gerektiğini ifade etti.

Yeni Havalimanının Yeri Yanlış Seçildi

Kısacık, Mersin'in de bir havalimanına ihtiyaç duyduğunu vurguladı ve yeni havalimanının Tarsus'ta inşa edilmesini eleştirdi. "Mersin'in havalimanı Erdemli ve Silifke arasında olmalıydı" diyen Kısacık, mevcut havalimanının genişletilmesi gerektiğini savundu.

Adana'nın Markası Kurtarılmalı

Kısacık, Adana Şakirpaşa Havalimanı'nın kapatılmasının, Adana isminin uluslararası platformda silinmesi anlamına geleceğini belirtti. "Çukurova Bölgesel Havalimanı, ne Adana'nın ne de Mersin'in işine yaramayacaktır. Bunu göz önünde bulundurarak, Adana halkı olarak 87 yıldır hizmet veren havaalanımızın kapatılmasına karşıyız" şeklinde konuştu.

Kısacık ayrıca, 10 Ağustos'ta yeni havalimanının açılacağını hatırlatarak, "Bu süreçte biz Adanalılar olarak sesimizi yükselteceğiz" dedi.

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