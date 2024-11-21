DEVA Partisi'nden İktidarın Ekonomi Politikasına Sert Eleştiri

DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirerek Türkiye'nin sağlıklı bir ekonomi yönetiminden yoksun olduğunu savundu.

İhracata Vurgu

Meclis'te düzenlenen basın toplantısında konuşan Ösen, Türkiye'nin ithalattan çok ihracat yapması gerektiğine dikkat çekti. İhracatçıların ve turizmcilerin zor bir dönemden geçtiğini ifade eden Ösen, döviz kurunun toplumun çoğunluğunu olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Cari Açık ve Ekonomik Durgunluk

Ösen, cari açıkta yaşanan düşüşün hükümet yetkilileri tarafından övüldüğünü ancak bu durumun ekonomik durgunlukla bağlantılı olduğunu belirtti. "Türk ekonomisi ne zaman yavaşlamışsa, cari açık o zaman düşmüştür. Bu durum ilk kez yaşanmamıştır," şeklinde konuştu.

Sanayi Üretimindeki Düşüş

Sanayi üretim endeksinin düştüğünü aktaran Ösen, hükümetin bu koşullara uygun bir ekonomi politikası geliştiremediğini yineleyerek eleştirilerini sürdürdü.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.