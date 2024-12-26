DEVA Partisi'nden Saadet Partisi İddialarına Açıklama: "Resmi İşlem Gerçekleşmedi"

DEVA Partisi'nden Açıklama!

DEVA Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, Saadet Partisi'ne katılacakları yönündeki iddialara yanıt verdi. Kaya, Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, bu konuda çeşitli açıklamalarda bulundu.

"Grup Fonksiyonu Önemli"

Kaya, "DEVA Partisi olarak, Saadet Partisi'nin grup fonksiyonunun ortadan kalkmamasını son derece önemsiyoruz. Geçiş sürecinde bu fonksiyonu devam ettirmesi açısından bir katkı vermeye olumlu bakıyoruz ancak henüz resmi bir işlem gerçekleştirilmedi," ifadelerini kullandı.

Asgari Ücret ve Uygurlar

Toplantıda asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk artışı da eleştiren Kaya, bu artışın işçilerin emeklerinin karşılığı olmadığını belirtti. Ayrıca, Çin'in Uygur Türklerine yönelik zulmünü kınayan Kaya, "Uygur Türkleri, 21. yüzyılın en büyük insanlık dramını yaşıyor," dedi.

Siyasi Süreçler ve Ortak Grup Kurma Çalışmaları

Bir gazetecinin sorusu üzerine yapılan açıklamalarda Kaya, geçtiğimiz gün üç parti liderinin bir araya geldiğini ve ortak bir grup oluşturma noktasında verimli görüşmeler yapıldığını kaydetti. Kaya, "Bu süreç teknik kısımlar açısından ilerletiliyor, yakında somut adımlar atılacağını düşünüyoruz," şeklinde konuştu.

Kaya, Türkiye’nin siyasi tarihi açısından bu sürecin önemine vurgu yaparak, "Türkiye, iki kutuplu bir siyaset içine sıkıştırılmış durumda. Yeni bir nefes almaya ihtiyacı var," ifadelerini kullandı.

Son olarak, Kaya, kendisinin ve Ekmen’in Saadet Partisi'ne geçişiyle ilgili haberlerin doğru olmadığını belirterek, "Bu süreç devam ederken, bizim henüz resmi bir katılımımız söz konusu değil," açıklamasında bulundu.