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DEVA Partisi ve Demokrat Parti Ortak Grup Kurmak İçin Görüşmelerde

DEVA Partisi'nin Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Meclis'te ortak grup kurulması için görüşmelerin sürdüğünü duyurdu.

Yayın Tarihi: 29.08.2024 14:47
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 14:47
DEVA Partisi ve Demokrat Parti Ortak Grup Kurmak İçin Görüşmelerde

DEVA Partisi ile Demokrat Parti Arasında Ortak Grup Kurma Girişimi

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Demokrat Parti ile ortak grup kurma görüşmelerinin devam ettiğini belirtti.

Meclis'in Yeni Yasama Yılı

Ekmen, yaptığı basın toplantısında "Bugün itibarıyla kamuoyuna kesin bir bilgi vermemiz mümkün değil, ancak amacımız yeni yasama yılını ortak grupla açmaktır." dedi.

Milletvekillerinin Ortak Faaliyetleri

Ekmen, Meclis'te grup kurulması için gerekli olan 20 milletvekili sayısının sağlanabileceğini belirterek, "Şu an elinde bağımsız milletvekilleri bulunan farklı partilerin temsilcileri de mevcut. Bu durum milletimizin taleplerini Meclis’te daha etkin bir biçimde dile getirebilmemiz için önemli." şeklinde ifade etti.

Mutabakat ve İlerlemeler

Ortak grup kurulması konusunda çok güçlü bir mutabakat olduğuna da değinen Ekmen, "Farklı partiler arasında olabilecek görüş ayrılıklarının, partilerin duruşunu etkilemeyeceğine inanıyorum" diyerek duyduğu güveni vurguladı.

Son Durum

Ekmen, siyasi partiler arasındaki iletişimlerin devam ettiğini ve gerekli sayıya ulaşılması durumunda grup oluşturmalarının mümkün olduğunu yineledi. "Hedefimiz, Meclis'in yeni yasama yılına ortak bir grupla başlamaktır," dedi.

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