Develi'ye Türkiye'nin İlk Otomatik Havalandırmalı Akıllı Serası ve 2 Milyon TL'lik Asfalt Yatırımı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Üniversitesi Develi Kampüsü için hayata geçirdiği yatırımlarla kampüsün altyapı ve eğitim olanaklarını güçlendirdi. Yapılan çalışmalar arasında 2 milyon 40 bin TL tutarındaki asfalt çalışması ile Türkiye'de ilk ve tek otomatik havalandırma sistemine sahip akıllı sera öne çıkıyor.

Asfalt yatırımıyla kampüs ulaşımı güçlendi

Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında kampüs yollarına 1.200 ton sıcak asfalt serildi. Toplam 7 bin 200 metrekare alanda gerçekleştirilen sıcak asfalt serimi için ayrılan bütçe 2 milyon 40 bin TL oldu. Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Yılmaz Delice çalışmaları değerlendirirken, "Büyükşehir Belediyemiz tarafından 5 kilometreye yakın bir asfalt çalışması yapıldı. Seyrani kampüsümüze ciddi bir hava kattı. Bu vesileyle Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç ve ekibine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ayrıca altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra KASKİ tarafından kampüse teknik destek sağlanıp altyapı ve ızgara sistemi döşendi.

Türkiye'de ilk ve tek: Otomatik havalandırmalı akıllı sera

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Develi Seyrani Kampüsü'ne kazandırılan Ata Tohumu Uygulama Araştırma Merkezi için kurulan akıllı sera, tam otomasyona uygun havalandırma sistemiyle dikkat çekiyor. 480 metrekare alana kurulan seranın maliyeti ise 1 milyon 500 bin TL olarak açıklandı.

Ata Tohumu Uygulama Araştırma Merkezi, öğrencilerin akıllı seracılık eğitimleri alacağı bir eğitim sahası sunuyor; merkez, yerel ata tohumu üretimini çoğaltıp bölge halkıyla paylaşmayı hedefliyor. Merkez Müdürü ve Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Handan Şapcı Selamoğlu konuyla ilgili, "Bu seramızı hem bölümümüzün öğrencilerinin uygulama yapacağı sera olarak kullanacağız hem de ata tohumu uygulamaları, araştırmalarını ve yetiştiricilik yaparken kullanacağız. Yöresel olarak toplayacağımız ata tohumlarını çoğaltıp, muhafaza edip, insanlara dağıtmayı amaçlıyoruz. Belediyelerimiz ile iş birliği içerisinde yürütüyoruz" dedi.

Selamoğlu ayrıca, "Yeni bir programımız da açıldı, Akıllı Seracılık programı; bu kapsamda öğrencilerimizi tam otomasyonu bu serada uygulamalar yaparak, eğitimi görerek öğrenecekler, bizim için çok önemli katkılardan dolayı Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz" sözleriyle projenin eğitim ayağını vurguladı.

Bölge için uzun vadeli kazanım

Büyükşehir Belediyesi'nin bu yatırımları, Develi Kampüsü'nün eğitim kalitesini yükseltirken bölgenin tarım ve seracılık kapasitesine de katkı sağlayacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Hem altyapı hem de inovatif eğitim alanlarıyla kampüs, öğrenci ve yerel üretici için yeni fırsatlar sunuyor.

