Devlet Arşivleri'nde Kök Araştırmalarına Büyük İlgi

Vatandaşlar Devlet Arşivleri'nde Köklerini Araştırıyor

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı, çevrim içi belge tarama sistemi ile 2024 yılının ilk yarısında 386 bin kişiyi ağırladı. Söz konusu kişiler, toplam 5 milyon 626 bin belgeyi inceledi ve 335 binden fazla belgenin görüntüsünü satın aldı. Özellikle Romanya ve Bulgaristan'dan gelen Türklerin belgeleri en çok ilgi gören konular arasında yer aldı.

Dijitalleştirme Çalışmaları Devam Ediyor

Ankara ve İstanbul'da, tarihi belgelerin dijital sisteme aktarılması için yürütülen çalışmalarla birlikte, 2005 yılından günümüze kadar 75 milyon 875 bin 671 belge dijitalleştirildi. Bu sayede, araştırmacıların daha geniş bir veri havuzuna erişim sağlaması hedefleniyor.

Öğrenciler En Çok Kullanıcı

2024 yılının ilk yarısında sistemi en aktif kullanan grup %39,8 ile öğrenciler olurken, kamu görevlileri %14,5 ve öğretim üyeleri %9,9 ile takip etti. Araştırmacılar tarafından en çok talep edilen belgeler arasında Dışişleri Bakanlığı'na ait belgeler dikkat çekti.

Göçmen Belgelerine Yoğun İlgi

Özellikle Romanya ve Bulgaristan'dan gelen Türklerin yerleştirilme sürecine dair belgeler büyük bir ilgi görüyor. Bu belgeler arasında yer alan göçmenlerin yerleşim bilgilerini içeren evraklar en çok inceleme yapılan dokümanlar arasında.

Restorasyon Çalışmaları İle Hafıza Korunuyor

Devlet Arşivleri, belge niteliği kazanmış evraklara restorasyon işlemleri uygulayarak geleceğe taşımayı hedefliyor. Yılın ilk yarısında 805 bin 821 belge restore edildi. Bu titiz çalışmalar, belgelere ait onarımların uzman ekipler tarafından, etik kurallara uygun şekilde yapılmasını sağlıyor.

Bu kapsamda yapılan restorasyon işlemleri; belgenin korunması, temizlik, stabilizasyon ve eksik kısımların tamamlanması süreçlerini içeriyor. Restorasyonu tamamlanan belgeler, dijital ortama aktarılarak güvenle saklanmakta. Bu tür aktiviteler, Türkiye'nin tarihi arşiv mirasının korunması açısından büyük bir önem taşıyor.