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Devlet Bahçeli: 17-25 Aralık Süreci FETÖ İhanetinin Kuluçka Evresidir

MHP Genel Başkanı Bahçeli, sosyal medya üzerinden 17-25 Aralık sürecinin 15 Temmuz ihanetindeki rolünü vurguladı ve Cumhur İttifakı'nın önemini ifade etti.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 15:30
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 15:30
Devlet Bahçeli: 17-25 Aralık Süreci FETÖ İhanetinin Kuluçka Evresidir

17-25 Aralık Süreci ve 15 Temmuz İhaneti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, 17-25 Aralık emniyet ve yargı darbe sürecinin, 15 Temmuz FETÖ ihanetinin kuluçka evresi olduğunu belirtti. Bahçeli, "15 Temmuz işgal teşebbüsünün çatısı 17-25 Aralık süreciyle örülmüştür." ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı ve Türk Milleti

Bahçeli, konuşmasında Cumhur İttifakı'nın Türk tarihinin varoluş refleksi ve Türk milletinin varlık ile birlik sembolü olduğunu söyledi. "Küresel ekonomi-politik sistemin yeniden şekillendiği bir dönemde, Türkiye'nin haksız ve hayasızca bir ülke olarak gösterilmesi, Cumhur İttifakı'nın milli güvence anlamına geldiğini ortaya koyuyor." dedi.

Karanlık Senaryolar ve İç Kargaşa

"Türkiye üzerinde kararan senaryolar yazanların, iç kargaşa çıkma riskini artırmaya çalıştıklarını" belirten Bahçeli, "Bu durumun dikkatlerden kaçmadığını" ifade etti. Ayrıca, "17-25 Aralık sürecinin ve FETÖ'nün 15 Temmuz silahlı kalkışmasının unutulmaması gerektiğinin altını çizdi."

Medya Eleştirisi

Bahçeli, bazı medya organlarının Cumhur İttifakı'nda çatlak olduğuna dair yaygaralar kopardığını belirtti. "Bunlar, hüsran içinde hayal kırıklığına uğramaya mahkum kalacaklar." şeklinde konuştu. Bahçeli, "Cumhur İttifakı, Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın müjdecisidir ve gelecek nesillere haysiyet kazandıran bir kutlu yürüyüş olarak devam edecektir." diyerek açıklamalarını sonlandırdı.

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