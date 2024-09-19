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Devlet Bahçeli Anayasa Tasarısı Üzerine Açıklamalarda Bulundu

Devlet Bahçeli, Cumhuriyet'in temel ilkeleri doğrultusunda dinamik bir anayasa tasarısı yapılmasını desteklediklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 15:22
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 15:22
Devlet Bahçeli Anayasa Tasarısı Üzerine Açıklamalarda Bulundu

Devlet Bahçeli'den Anayasa Gelişmesi

MHP lideri Devlet Bahçeli, Anayasa'nın ilk dört maddesi ile Cumhuriyet'in kuruluş ilkelerine sadık kalınarak,

Yeni Anayasa İhtiyacı

zamanın ihtiyaçlarını karşılayabilecek dinamik bir anayasanın gerekliliğini vurguladı. Bahçeli, bu konudaki görüşlerini şu şekilde ifade etti: "Anayasanın ilk 4 maddesine, Cumhuriyetin kuruluş ilkelerine sadık kalınarak, zamanın ihtiyaçlarına dinamik, kalıcı cevap verebilen anayasa yapılmasının yanındayız."

Milliyetçi Hareket Partisi'nin Tutumu

Bahçeli’nin bu açıklamaları, MHP’nin anayasa konusunda nasıl bir yaklaşım sergileyeceğini ortaya koyuyor ve olası bir düzenleme için kapıları açıyor.

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