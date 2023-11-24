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Devlet Bahçeli: Atanamayan hiçbir öğretmen kalmamalı

Devlet Bahçeli: Atanamayan hiçbir öğretmen kalmamalı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Öğretmenler Günü dolayısıyla yaptığı tweet ile öğretmenlerin sorunlarına dikkat çekti. Bahçeli, atanamayan öğretmenlerin olmaması gerektiğini vurgulayarak, "Öğretmenlerimizin her daim yanında olacağız. Ücretli, sözleşmeli veya bir başka ad ve tanım altında hiçbir öğretmen kalmamalı, etap etap hepsi kadroya geçirilmelidir" dedi. Bu açıklama, öğretmenlerin karşılaştığı istihdam sorunlarına dair çözüm önerileri içeriyor. MHP lideri, öğretmenlerin kadroya geçirilmesi konusunda kararlı bir duruş sergileyerek, eğitim camiasının beklentilerine destek verdiğini ifade etti.