Devlet Bahçeli'den 10 Kasım Mesajı: Atatürk'ü Anma Vurgusu

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Anlamlı 10 Kasım Mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla önemli bir mesaj yayımladı. Bahçeli, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 86. yıldönümünde saygıyla andıklarını belirtti.

Atatürk'ü Anma Vurgusu

Bahçeli, 10 Kasım'ın esasen bir matem günü değil, Atatürk'ü idrak vesilesi, düşüncelerini ifade etme süreci ve eserlerini muhasebe etme fırsatı olduğunu vurguladı. Bahçeli, "Atatürk, Türk milletinin varlığına kasteden her türlü zalim tertibe gecikmeksizin müdahale etmiş, milli uyanışı tetikleyerek kurtuluşun meşalesini körüklemiştir" ifadelerini kullandı.

Milli Mücadele ve Atatürk'ün Rolü

Bahçeli, Atatürk'ün özellikle Milli Mücadele yıllarındaki askeri ve siyasi liderliğinin önemine dikkat çekerek, Türk milletinin tarihine ve milli değerlerine sahip çıkmasının gerekliliğini vurguladı. "Atatürk, Türk milletinin kendine güveniyle var oluş kararlılığını güçlendirmiştir" diyen Bahçeli, bu nedenle, Türk milletinin güven duygusunu yok etmek isteyenlerin hedeflerinden birinin de Atatürk olduğunu belirtti.

Türk Milletinin Kararlılığı

Devlet Bahçeli, Türk milletinin hiçbir güç karşısında eğilmeyeceğini ve mütecaviz dayatmalara teslim olmayacağını ifade etti. "İnancım ve güvencem odur ki, tarih boyunca kahramanlar kuşağı hiçbir zaman arkası kesilmeyecektir" şeklinde konuştu. Bahçeli, Kurtuluş Savaşı'nda mücadele veren tüm kahramanları ve şehitleri saygıyla andığını da ekledi.

Anma Mesajının Sonuçları

Bahçeli, mesajında, "Her zaman hatırlayacağız, her ortamda hatırlatacağız, bu azimkar iradeden hiç vazgeçmeyeceğiz" diyerek, Atatürk ve onun mirasının her Türk vatandaşı için önemli bir değer olduğunun altını çizdi. Atatürk'ün, Türk milletinin tarihinde vazgeçilmez bir yer edindiğine dikkat çekerek, tüm Türk nesilleri için önemli bir rol model olduğunu ifade etti.