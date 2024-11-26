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Devlet Bahçeli'den Ahmet Türk ile Görüşme Açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti'li Ahmet Türk ile olası bir görüşmeye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 13:10
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 13:10
Devlet Bahçeli'den Ahmet Türk ile Görüşme Açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Önemli Açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan DEM Parti'li Ahmet Türk ile görüşme talepleri üzerine değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, görüşme talebinin kendilerine intikal etmediğini ancak Türk'ün görüşme arzusu taşıması durumunda her zaman kabul edeceklerini ifade etti.

Ahmet Türk'ün Önemi

Bahçeli, Türk'ün önemli bir şahsiyet olduğuna dikkat çekerek, "Ağalık vasfına sahip bir insan. Görüşme talebi bize intikal etmedi ama görüşme arzusu taşırlarsa her zaman görüşebiliriz" dedi. Bu yorumlar, bölgede ve siyasetteki ağırlığıyla bilinen Türk'ün toplum ve siyasi figür olarak önemine vurgu yapıyor.

Ağalık Kavramı

Bahçeli ayrıca, "Bazı toplantılar oluyor. Ağalığın bazı önemli vasıfları vardır. Ağaların kapısı açık olur, aşı da bol olur. Onun için birileri ziyaret ettiğinde 42 davar kesmesinin sebebi de sofranın bol olmasından dolayıdır" diyerek, ağalık teriminin toplumsal dayanışma ve cömertlik bağlamında anlamına da değindi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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