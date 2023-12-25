Devlet Bahçeli'den CHP'ye ortak bildiri tepkisi

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü tarafından düzenlenen saldırılarda 12 askerimizin şehit olması sonrası TBMM'de 4 parti ortak bildiri yayınladı. Ancak CHP ve DEM Parti bu bildiriye imza atmadı. Bu tutum, siyaset ve kamuoyunda büyük tepki çekti.

2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri devam ederken, MHP Lideri Devlet Bahçeli ve partisinin milletvekilleri, DEM Parti'nin sözcülerinin konuşmaları sırasında salonu terk etti. Bahçeli, daha önce de CHP ve DEM Parti'ye tepki göstererek, bütçe görüşmelerinde onları takip etmeyeceklerini açıklamıştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazetecilerin sorularını yanıtlarken, "CHP'yi de takip etmeyeceğim. Arkadaşlarım da takip etmeyecekler. Anayasa Mahkemesinin yapması gerekeni yapıyorum bugün." ifadelerini kullandı.