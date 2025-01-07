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Devlet Bahçeli'den Güvenlik Vurgusu: 'Tehditler Kaynağında Yok Edilmelidir'

Bahçeli, Türkiye'nin güvenliği Misakımilli haritasından başlar, tehditler kaynağında yok edilmelidir dedi.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 14:16
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 14:16
Devlet Bahçeli'den Güvenlik Vurgusu: 'Tehditler Kaynağında Yok Edilmelidir'

Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda önemli mesajlar verdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin güvenliğinin Misakımilli haritasının son sınırından başladığını vurguladı. Bahçeli, "Bu nedenle Türkiye, komşu coğrafyalarda nerede bir kanayan yara varsa orada bulunmalıdır. Tehdit ve tehlikeleri kaynağında yok etmelidir." ifadelerini kullandı.

Suriye'deki gelişmelere dikkat çekti

Bahçeli, Suriye'deki duruma da değinerek, 8 Aralık devrimi ile birlikte zulüm döneminin sona erdiğini belirtti. "Şimdi vakit, Suriye'nin inşa, ihya ve ayağa kalkma vaktidir" diyerek geçiş hükümetinin aldığı kararların anlamlı olduğunu ifade etti.

Bölücü terör örgütüne dikkat!

Bahçeli, böylesi bir süreçte PKK/YPG'nin Suriye'de asla var olmaması gerektiğini vurgulayarak, "Temkini elden bırakmadan, Suriye'deki yeni yönetimin, tüm Suriyelileri eşit şekilde temsil etme hususundaki yapıcı siyasetine destek vermek isabetli bir yaklaşımdır" dedi.

Emperyalist komplolara karşı birlik çağrısı

Suriye'deki iç savaş ve bölgedeki risklere işaret eden Bahçeli, "Büyük resme bakınca emperyalist bir komplonun üzerimize geldiği aşikardır. Suriye'nin istikrarı Türkiye için red çizgisidir." şeklinde konuştu. Türk-Kürt kardeşliğinin korunması gerektiğinin altını çizen Bahçeli, "Buna yönelik mücadelemiz can pahasına sürdürülecektir" ifadelerini kullandı.

Ferdi Tayfur'un vefatı

Bahçeli, sanatçı Ferdi Tayfur'un vefatını anarak, ona Allah'tan rahmet diledi. Arabesk müziğinin önemine dikkat çeken Bahçeli, "İnsanımızın ruh köküne inemeyen, yaşanan acılarını hissedemeyenler, arabesk müziğini çağ dışı bulmuşlardır" dedi.

Türk-İslam aleminin birliği vurgusu

Bahçeli, Türk-İslam aleminin direniş göstermesi gerektiğini belirterek, "Birliğimizi, kimliğimizi ve varlığımızı her düzeyde savunmalıyız" dedi. Dış tehditlere karşı FETÖ, PKK ve DEAŞ gibi unsurlara dikkat çeken Bahçeli, "Türk-İslam alemi direnmeli, birlik ve dirliğini sağlayarak ayağa kalkmalıdır." vurgusunu yaptı.

Türkiye'nin geleceği

Bahçeli, Türkiye'nin makus talihini yeneceğini belirterek, "Cumhur İttifakı'na sahip çıkacağız, milli kaderimizi tesadüflerin akıntısına bırakmayacağız" sözlerini sarf etti. Ekonomik güvenliğin önemine değinen Bahçeli, "Bu vatan hepimizindir. Ay yıldızlı al bayrak hepimizin bağımsızlık simgesidir" dedi.

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