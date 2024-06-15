Devlet Bahçeli'den Kurban Bayramı mesajı! "Kurban Bayramı yeni bir uzlaşma sürecinin yollarını açabilir"

DEVLET BAHÇELİ'DEN KURBAN BAYRAMI MESAJI



Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayınladı. Bahçeli, mesajında bayramın yeni bir uzlaşma sürecinin yollarını açabileceğini belirtti. İşte Bahçeli'nin bayram mesajının detayları.

Devlet Bahçeli, mesajında Kurban Bayramı'nın manevi değerine dikkat çekerek, bayram günlerinin herkes için bir vicdan muhasebesi yapma fırsatı olduğunu ifade etti. Bahçeli, "Temennim, bayram günleri münasebetiyle herkesin vicdan muhasebesi yapması, samimi şekilde meseleleri ele almaları, tahammül eşiklerimizi zorlama yanlışından dönmeleridir," dedi.



SIYASİ İKİYÜZLÜLÜK ELEŞTİRİSİ

Bahçeli, mesajında siyasi ortamın ikiyüzlülüğüne de değindi. Bir yanda yumuşaklık pozu verip diğer yanda nefret dolu söylemlerde bulunan zihniyetlerin utanç verici bir seviyede olduğunu belirten Bahçeli, bu tür davranışların toplumdaki kutuplaşmayı derinleştirdiğini söyledi. "Bir yanda yumuşaklık pozu veren, diğer yanda meşrep ve müktesebatındaki nefreti yağdıran siyasi hasis ve hırçın zihniyetlerin ikiyüzlülüğü utanç verici düzeylerdedir," ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin mesajında öne çıkan bir diğer önemli nokta ise uzlaşma çağrısıydı. Kurban Bayramı'nın, toplumdaki gerilimlerin azaltılması ve farklı görüşlerin bir araya gelerek yeni bir uzlaşma sürecinin başlatılması için bir fırsat olduğunu belirtti. Bahçeli, "Kurban Bayramı, yepyeni bir uzlaşma sürecinin yollarını açabilir," diyerek, toplumu bir araya gelmeye ve birlikte hareket etmeye davet etti.



MHP Genel Başkanı, bayramın manevi değerlerinin unutulmaması gerektiğini de vurguladı. Kurban Bayramı'nın, sevgi, saygı ve hoşgörünün yeniden hatırlanması için önemli bir zaman olduğunu ifade eden Bahçeli, mesajını şöyle tamamladı: "Bayram günlerinin manevi havasını soluyarak, birbirimizi daha iyi anlamalı ve toplumsal barışı pekiştirmeliyiz."

