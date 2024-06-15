Bist 100
10.471,32 0%
DOLAR
32,79 1,53%
EURO
35,16 0,53%
ALTIN
2.447,14 2,86%

Devlet Bahçeli'den Kurban Bayramı mesajı! "Kurban Bayramı yeni bir uzlaşma sürecinin yollarını açabilir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı mesajında herkesin vicdan muhasebesi yapması gerektiğini vurgulayarak, bayramın yeni bir uzlaşma sürecinin kapılarını aralayabileceğini ifade etti.

Yayın Tarihi: 15.06.2024 12:20
Güncelleme Tarihi: 15.06.2024 12:20
Devlet Bahçeli'den Kurban Bayramı mesajı! "Kurban Bayramı yeni bir uzlaşma sürecinin yollarını açabilir"

DEVLET BAHÇELİ'DEN KURBAN BAYRAMI MESAJI

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayınladı. Bahçeli, mesajında bayramın yeni bir uzlaşma sürecinin yollarını açabileceğini belirtti. İşte Bahçeli'nin bayram mesajının detayları.

Devlet Bahçeli, mesajında Kurban Bayramı'nın manevi değerine dikkat çekerek, bayram günlerinin herkes için bir vicdan muhasebesi yapma fırsatı olduğunu ifade etti. Bahçeli, "Temennim, bayram günleri münasebetiyle herkesin vicdan muhasebesi yapması, samimi şekilde meseleleri ele almaları, tahammül eşiklerimizi zorlama yanlışından dönmeleridir," dedi.

SIYASİ İKİYÜZLÜLÜK ELEŞTİRİSİ

Bahçeli, mesajında siyasi ortamın ikiyüzlülüğüne de değindi. Bir yanda yumuşaklık pozu verip diğer yanda nefret dolu söylemlerde bulunan zihniyetlerin utanç verici bir seviyede olduğunu belirten Bahçeli, bu tür davranışların toplumdaki kutuplaşmayı derinleştirdiğini söyledi. "Bir yanda yumuşaklık pozu veren, diğer yanda meşrep ve müktesebatındaki nefreti yağdıran siyasi hasis ve hırçın zihniyetlerin ikiyüzlülüğü utanç verici düzeylerdedir," ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin mesajında öne çıkan bir diğer önemli nokta ise uzlaşma çağrısıydı. Kurban Bayramı'nın, toplumdaki gerilimlerin azaltılması ve farklı görüşlerin bir araya gelerek yeni bir uzlaşma sürecinin başlatılması için bir fırsat olduğunu belirtti. Bahçeli, "Kurban Bayramı, yepyeni bir uzlaşma sürecinin yollarını açabilir," diyerek, toplumu bir araya gelmeye ve birlikte hareket etmeye davet etti.

MHP Genel Başkanı, bayramın manevi değerlerinin unutulmaması gerektiğini de vurguladı. Kurban Bayramı'nın, sevgi, saygı ve hoşgörünün yeniden hatırlanması için önemli bir zaman olduğunu ifade eden Bahçeli, mesajını şöyle tamamladı: "Bayram günlerinin manevi havasını soluyarak, birbirimizi daha iyi anlamalı ve toplumsal barışı pekiştirmeliyiz."

İLGİLİ HABERLER

Altın almak isteyenlere son şans! O tarihten sonra altın fiyatları ok gibi fırlayacak

Bu otomobilleri şimdi almayan yandı! Tam 500 bin TL'lik zam kapıda

O ilde yaşayan 18-65 arası personel alımı başladı! Sınav şartı aranmayacak

Milyonlarca öğrenci kahrolacak! Tamı tamına yüzde 50 zam geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
6
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak
7
KPSS'den düşük puan alanlara iş kapısı açıldı! Bakanlık çok sayıda personel alımı yapacak

O ilde yaşayan 18-65 arası personel alımı başladı! Sınav şartı aranmayacak

Emeklisi, çalışanı, kadını, erkeği kimsenin borcu kalmayacak! 30 Haziran'a kadar 300.000 TL ile borçlar kapanacak

Bu otomobilleri şimdi almayan yandı! Tam 500 bin TL'lik zam kapıda

Milyonlarca öğrenci kahrolacak! Tamı tamına yüzde 50 zam geldi

Temmuz’da emekliye gelenler geliyor! Çifte zam+ ek ödeme ortaya çıktı

Eksik primden emekli olmayanlar dikkat! Prim sorununu çözen detay ayyuka çıktı

İstanbul, Ankara, İzmir ve o illere 4 günlük sürpriz! Duyanlar inanamayacak

Parasını bankaya koyan 42 bin TL maaşa bağlanıyor! Bankalarda mevduat faizi fırsatı

Kıyıda köşede biriktirenler sahip çıksın! Satan büyük zarar edecek

Altın almak isteyenlere son şans! O tarihten sonra altın fiyatları ok gibi fırlayacak

Dar gelirliye 7500 TL bayram öncesi yardım! Başvuru yapan her haneye ödenecek

Bayramda bunu yapan hapı yuttu! Anında 4 bin 810 TL ceza kesilecek