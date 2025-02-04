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Devlet Bahçeli'den Ogün Altıparmak İçin Taziye Mesajı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, vefat eden teknik direktör Ogün Altıparmak için taziye mesajı yayımladı.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 11:13
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 11:13
Devlet Bahçeli'den Ogün Altıparmak İçin Taziye Mesajı

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Taziye Mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vefat eden teknik direktör ve spor yazarı Ogün Altıparmak için duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Bahçeli, sosyal medya hesabında paylaştığı mesajda, "Türk futboluna büyük hizmetleri bulunan, hem futbolculuğuyla hem teknik direktörlüğüyle hem de spor yazarlığıyla hak edilmiş bir saygı, sevgi ve şöhret kazanan Sayın Ogün Altıparmak'ın vefatından duyduğum derin teessürü ifade ediyor, merhuma Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum. Aziz milletimizin, Türk spor camiasının ve özellikle Fenerbahçe'ye gönül vermiş kardeşlerimin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

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