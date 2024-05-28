Devlet Bahçeli’nin hedefinde bu kez İmamoğlu var: “Fethin mirasını çarçur etti”

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında, gündemle ilgili bazı açıklamalarda bulundu. MHP lideri Bahçeli’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP lideri Özgür Özel ile ilgili sözleri ise dikkat çekti. Bahçeli, İmamoğlu’nun Roma seyahatini eleştirerek, İstanbul’daki yöneticiliği de kötüledi.

MHP lideri Bahçeli’nin açıklamalarında öne çıkan detaylar ise şu şekilde:

“Kötü yönetim fethin mirasını çarçur ediyor”

“İstanbul 571 yıl önce sevdalısı olan Türk milleti ile kavuşmuştur ve Türk cihan hakimiyetinin ilk merkezi İstanbul olmuştur. İstanbul'un kötü yönetimi, fethin mirasını çarçur ediyor. Yandaş gazetecileri alıp tatile ve sefaya götürmek, ayıplı bir zihniyetin defolu uygulamasıdır. Ballı börekli Roma seyahatinden sonra İBB'nin müsriflikten bahsetmesine hiç kimse inanmaz. İstanbul resmen can çekişiyor. İstanbul bizim için 571 yıllık bir davadır. MHP’nin ise uzun vadede hedefi, İstanbul’un 2053 yılında lider ve süper güç olmasıdır. Bu kutlu hedef ise zillete düşmüş olanlarla değil, Türk milletine mensup onurlu milliyetçiler tarafından gerçekleştirilecektir.”

“Türkiye öncü rolüne devam etmeli”

“İsrail’in Filistinli masumları yönelik olan kanlı saldırıları sürmektedir. Katliamlara her gün yenisi ekleniyor. Gazze’de görülmekte olan tablo kahredici bir boyuttadır. Netanyahu yani ‘caniyahu’ başta olmak üzere tüm İsrail yönetimini lanetliyorum. İsrail’in katil başbakanı ve savunma bakanı hakkında ülkemizde bir an önce yakalama kararı çıkartılmasını bekliyoruz. Hızlı bir şekilde bir dizi yaptırımların tam vaktidir. İslam ülkelerinin tümümün derhal ayağa kalkması lazım. Gazze’deki çocuklar kefen giyerken milyar dolarlar içinde yüzen bazı İslam ülkelerinin bohem yöneticileri, geceleri rahat uyuyabiliyor mu? Cumhurbaşkanımızın yüzde 10’u kadar olsun Filistin mücadelesinin arkasında durabilirler mi? Türkiye bu konuda öncü rolüne devam etmelidir. 3 ülke tarafından gelen tanıma kararı ise yüreklere su serpmiştir. Filistin Devleti, daha çok ülke tarafından tanınmalıdır. Tutuklama ile ilgili talep için ABD’nin verdiği tepki ise sadece zırvadır.”

“Türkiye, ABD’nin 51. Eyaleti değildir”

“ABD, Suriye’de yeni bir oyuna hazırlanıyor. Suriye’nin kuzeydoğu tarafında 11 Haziran’da bölgesel seçimler yapılacak. ABD, teröristlerle diyalog içinde yeni bir strateji kuruyor. ABD'nin terörizmi bir politik enstrüman gibi kullanması rezilliktir. ABD'nin komşu coğrafyalarda teröre verdiği destek, Türkiye için bir tehdittir. Türkiye, ABD’nin sömürge ülkesi değildir, 51. Eyaleti de değildir. ABD, bölgeden derhal çekilmelidir. FETÖ’nün ABD’de yuvalanan üyeleri de derhal Türkiye’ye teslim edilmelidir.”

“Özgür Bey adam gibi dursun”

“Türkiye’de anormal bir durum söz konudur değil. Kutuplaşalım demiyoruz ama normalleşmesi gereken, milli ve ahlaki normlara uyması gereken de muhalefet partileridir. Özgür Bey’e adam gibi durmasını tavsiye ederim. Biz geri adım atmayız. MHP’nin de Cumhur İttifakı’nın da duruşu bellidir. 31 Mart sonrası biti kanlananlar dikkat etsin, bitli baklanın bizim pazarda alıcısı yok. Cumhur İttifakı güvencedir.”