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Devlet Bahçeli'nin TBMM Grup Toplantısında Önemli Açıklamaları

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Grup Toplantısı'nda önemli konulara değindi ve siyasi atmosferle ilgili görüşlerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 14:35
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 14:35
Devlet Bahçeli'nin TBMM Grup Toplantısında Önemli Açıklamaları

Devlet Bahçeli'nin Açıklamaları

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, CHP Genel Başkanı'nın çelişkileri ve siyasi tutarsızlıkları üzerinde durarak, "CHP Genel Başkanı şaşırmış, su kaynatmıştır. Daha buradan bakınca CHP ile DEM Parti'yi ayırt etmekte zorlanıyoruz," dedi.

Kürt Sorunu Üzerine Değerlendirmeler

Bahçeli, sözde "Kürt sorunu" ile ilgili görüşlerini de paylaştı. Bu bağlamda, "Aslında olmayan bir sorunu varmış gibi göstermek, çürük bir zemine basıldığının işaretidir. Kürt kardeşlerim, Türk milli dokusunun temel unsurlarındandır," ifadelerini kullandı.

Kürdistan kimliği ve özerklik taleplerine de değinen Bahçeli, bunu emperyalizmin bir oyunu olarak nitelendirerek, "Tüm taraflara söylemek isterim ki Türkiye'de Kürt sorunu yoktur," mesajını verdi.

Parti Disiplini ve Hukukun Üstünlüğü

Bahçeli, MHP'nin, Kürtleri sorun olarak görenlere izin vermeyeceğini ifade ederek, bu konuda kararlılık vurgusu yaptı. Ayrıca, özellikle belediyelere devlet tarafından gönderilen kayyumlarla ilgili olarak, hukukun üstünlüğünün önemine değinerek, "Geçici olarak görevden uzaklaştırılan belediye başkanları hukuki süreçlerin sonuçlanmasını beklemelidir," dedi.

CHP ve Diğer Siyasi Gelişmeler

Bunun yanı sıra, CHP'nin tutumuna dair eleştirilerde bulunan Bahçeli, "CHP'nin uzlaşmaz ve provokatif hamleleri, kardeşlik ortamını sabote etmeyi hedefliyor," şeklinde konuştu. Bahçeli, Ekrem İmamoğlu ile görüşmeyeceğini belirterek, bu tür temasların MHP'yi istismar etmek amacıyla yapılabileceğine dikkat çekti.

Sonuç olarak, Bahçeli, milletin ve devletin birliği için birlik çağrıları yaparken, kardeşlik duygusunun herkes tarafından sahiplenilmesi gerektiğini vurguladı.

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