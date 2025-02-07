Devlet Başkanı Abinader'den Haiti İçin Acil Yardım Çağrısı

Devlet Başkanı Abinader'den Haiti İçin Yardım Çağrısı

Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Luis Abinader, Haiti'de süregelen güvenlik ve insani krize dikkat çekerek, uluslararası topluma yardım çağrısında bulundu. Başkent Santo Domingo'daki Ulusal Sarayda, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile gerçekleştirdiği görüşmede, Haiti'deki gelişmelere yönelik değerlendirmelerde bulundu.

İnsani Krizin Derinleşmesi Tehlikesi

Abinader, Haiti'de insani krizin daha da derinleşmesinin kitlesel göç riskini artırabileceğine işaret ederek, "İnsani krizin daha da kötüleşmesini ve kontrol edilemez bir göç dalgasını önlemek için insani yardımların yeniden tesis edilmesi önemlidir. Haiti, uluslararası toplumun koordineli ve birleşik bir tepkisini hak ediyor." dedi.

Göç Dalgasının Etkileri

Abinader, olası bir göç dalgasının sadece Dominik Cumhuriyeti'ni değil, aynı zamanda ABD'yi de etkileyeceğine dikkat çekerek, "Bu sorunu tek başımıza çözmemiz mümkün değil." ifadesini kullandı.

Acil Mali Destek İhtiyacı

Haiti'de Kenya liderliğinde faaliyet gösteren Çok Uluslu Güvenlik Misyonu'na (MSS) sağlanan mali desteğin sürdürülmesinin acil bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Abinader, "Kaybedecek zaman yok. Haiti'deki durum, ABD de dahil olmak üzere tüm bölge için bir tehdit oluşturuyor. Geçen her gün, ateş ve kan barbarlığı içinde tüketiliyor." dedi.

ABD'nin Desteği ve Çözüm Yolu

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise, Dominik Cumhuriyeti’nin Haitili göçmenlerin yükünü tek başına taşımayacağını belirterek, "Dominik Cumhuriyeti'nden Haiti'den gelecek bir göçmen dalgasını kabul etmesini talep etmeyeceğiz." açıklamasında bulundu. Ayrıca, ABD’nin Haiti'de güvenlik koşullarını iyileştirmek için Çok Uluslu Destek Misyonu'nu desteklemeye devam edeceğini, güvenlik sorunları giderildiğinde ülkede yeni fırsatlar doğacağını kaydetti.