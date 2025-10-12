Devlet Çoksesli Korosu yeni sezonunu açıkladı: Beethoven, Carmina Burana, Mahler, Faure

Devlet Çoksesli Korosu yeni sezon programını tanıttı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çoksesli Korosu, yeni dönem proje ve uluslararası işbirliklerini CSO Ada Ankara Tarihi Salonunda düzenlenen basın toplantısıyla duyurdu. Toplantıda koronun daimi şefi Burak Onur Erdem sezonun temel hattını paylaştı.

Sezon Beethoven, Carmina Burana, Mahler ve Faure ile açılıyor

Erdem, programın açılışının Litvanya Devlet Korosu (Polifonija) ile gerçekleştirilecek Türkiye-Litvanya Dostluk Konseri olduğunu belirterek, "Bizim hayalimiz koro alanında önder bir Türkiye yaratmak, bunun için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Yeni sezon repertuvarını tanımlarken Erdem, programın hem Türk hem de dünya koro repertuvarının seçkin örneklerinden oluştuğunu vurguladı ve şu önemli eserleri sıraladı: Beethoven'ın 9. Senfonisi, Carl Orff'un Carmina Buranası, Mahler'in 2. Senfonisi ve Faure'nin Requiem'i. "Programımızda Beethoven'ın 9. Senfonisi, Carl Orff'un Carmina Buranası, Mahler'in 2. Senfonisi ve Faure'nin Requiem'i gibi büyük senfonik yapıtlar yer alıyor." dedi.

Klasiklerden çağdaş Türk bestecilere geniş repertuvar

Erdem, Türk bestecilere özel bir yer ayırdıklarını belirterek, "Bizim için en önemlilerinden biri, hepimizin büyük değer verdiği Ahmet Adnan Saygun'un Yunus Emre Oratoryosu. Bu yıl yine programımızda olacak." dedi. Ayrıca genç bestecilere yer vereceklerini, Murat Cem Orhan'ın Kuvay-i Milliye'nin "İnsan Manzaraları" adlı eserinin de seslendirileceğini aktardı.

Bu sezon Arvo Pärt'in 90. yaşı anısına özel bir konser düzenlenecek, bestecinin "Adam's Lament" adlı eseri seslendirilecek ve geçen yıl ilgi gören Aurora projesi yeniden sahnelenecek. Türk bestecilerin yeni eserleri "Yeni Sözler" programında yer alacak. Ayrıca Türkiye-Portekiz diplomatik ilişkilerinin 100. yılı kapsamında Fado temalı özel bir konser planlanıyor.

CSO Ada Ankara Tarihi Salonu koro evi olacak

Erdem, konferans ve ustalık sınıflarının Walter Strauss anısına düzenlendiğini belirterek, bu yıl Macar Radyo Korosu Şefi Zoltan Pad'in katılacağını ve Hikmet Şimşek Beste Yarışması'nda ödül alan eserlerin programda yer alacağını kaydetti.

CSO Ada Ankara Tarihi Salonu'nu bir "koro evi" olarak yaşatmayı amaçladıklarını vurgulayan Erdem, "Bir koro evi ancak korolarla yaşar. Bu anlayışla amatör korolara kapılarımızı açıyoruz. Bu sezon konserlerimizde 40 koroyu ağırlayacağız." ifadelerini kullandı.

Geniş katılımlı projeler ve toplumsal etkinlikler

Koronun geniş katılımlı projeleri arasında en önem verdikleri formatlardan birinin "Birlikte Söyle" olduğunu belirten Erdem, planlanan etkinlikleri şöyle aktardı: "Cumhuriyet Bayramı'nda 1000 korist ile cumhuriyet marşlarımızı Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde seslendireceğiz. Dünya Koro Günü'nde Carmina Burana'yı 500 korist ile, 23 Nisan'da ise 1000 çocukla birlikte çocuk şarkılarımızı söyleyeceğiz."

Uluslararası tanınırlık ve destek mesajları

Avrupa Koro Federasyonu Genel Sekreteri Sonja Greiner, Ankara'daki buluşmanın Avrupa koro müziği için önemli bir adım olduğunu belirterek, "Koro müziğinin bizi zor dönemlerde birbirimize bağlayabileceğine inanıyoruz." diye konuştu. Greiner, Türkiye'nin bu alanda giderek uluslararası merkez haline geldiğini ve Devlet Çoksesli Korosu'yla yürütülen işbirliklerinin Türk koro müziğinin tanınırlığını artırdığını vurguladı.

Dünya Koro Müziği Federasyonu Başkan Yardımcısı Jan Schumacher ise korunun son yıllarda büyük gelişim gösterdiğini ifade ederek, "Koro, her geçen yıl daha da olgunlaşıyor ve bu çok büyük başarı." değerlendirmesini yaptı. Schumacher, repertuvar çeşitliliği ve yürütülen ustalık sınıfları ile amatör korolarla kurulan işbirliklerinin Türkiye'de koro müziği kültürünü yaygınlaştırdığını aktardı.

Basın toplantısının ardından Tenso Re:CONNECT Akşam Konserleri'nin 2. günü kapsamında konserler gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çoksesli Korosu'nun yeni dönem projeleri ve uluslararası işbirlikleri, CSO Ada Ankara Tarihi Salonu'nda düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı. Devlet Çoksesli Korosu Daimi Şefi Burak Onur Erdem (ortada), Avrupa Koro Federasyonu Genel Sekreteri Sonja Greiner (solda) ve Dünya Koro Müziği Federasyonu Başkan Yardımcısı Jan Schumacher (sağda) toplantıya katıldı.