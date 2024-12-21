Devlet Denetleme Kurulu, Kamu Hizmet Kalitesini Artıracak

Devlet Denetleme Kurulu'ndan Önemli Açıklama

Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Salih Tanrıkulu, kamu kurumlarının hizmet sunum kapasitesinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla rehberlik esaslı denetim çalışmalarına devam edeceklerini bildirdi.

Tanrıkulu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Vatandaş Odaklı Yönetim, Etkin Denetim" başlıklı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nin kapsamındaki uygulamaların koordineli bir şekilde yürütülmesi için ilgili kurumların temsilcileriyle müzakerelerine devam ettiklerini vurguladı.

Bakanlıkların denetimle sorumlu birimleri ve düzenleyici, denetleyici kurumların yöneticileriyle gerçekleştirilen toplantılarda, kamu hizmetlerinin vatandaş memnuniyetini artıracak bir anlayışla sunulmasının önemine dikkat çekildi. Tanrıkulu, toplantıda ele alınan konuları şu şekilde sıraladı:

Kayıt dışılığın önlenmesi

Fahiş fiyat uygulamalarının engellenmesi

Güvenilir gıda temin edilmesi

İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması

Kamu kaynaklarının azami tasarruf ve verimlilik esasına göre kullanılması

Hızlı ve etkin sağlık hizmetlerinin sunulması

Tanrıkulu, vatandaşların yaşamını etkileyen tüm faaliyetlerin ilgili mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesi ve denetlenmesini amaçladıklarını vurgulayarak, Devlet Denetleme Kurulu olarak rehberlik esaslı denetim çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.