Devlet Desteği ile Genç Gıda Mühendisi Besiciliğe Adım Attı

Van'da Melike Mendaş, devlet desteğiyle besicilik yaparak koyun sayısını 76'dan 200'e çıkardı. Genç girişimcinin hedefi büyümek.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 11:16
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 11:16
Devlet Desteği ile Genç Gıda Mühendisi Besiciliğe Adım Attı

Van'da Gıda Mühendisi Melike Mendaş'ın Başarı Öyküsü

Van'ın Gevaş ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki Melike Mendaş, Tarım ve Orman Bakanlığından aldığı hibe desteğiyle küçükbaş hayvan yetiştiricisi oldu. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nden 2019 yılında mezun olan Mendaş, 2023 yılında "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi"ne başvurarak önemli bir adım attı.

Hibe Destekli Besicilikte Başarı

Mendaş, bu sayede kendisine verilen hibe desteğiyle 76 koyun satın alarak besicilik kariyerine başladı. Şu anda 200 koyuna ulaşmayı başaran Mendaş, hayvanlarına özenle bakarak yürüttüğü işletmesini daha da büyütmeyi hedefliyor. Ailesinin geçimine katkıda bulunan Mendaş, düzenli gelir elde ediyor.

Melike Mendaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devlet desteğiyle başlayarak geliştirdiği hayvancılık ile ekonomiye katkı sağlama arzusunu dile getirdi. "Şu an 200 koyunum var. Doğumlar başladı. Hayvanlarımın sayısını daha da artırmayı hedefliyorum. Otlu peynirimiz meşhur. Koyunlardan elde ettiğimiz sütle yaptığımız peyniri ve erkek kuzuları satıyoruz. Hayvancılığın zorluklarının yanında birçok güzelliği de bulunuyor. Gençlerimizin bu tür projelere başvurmalarını tavsiye ediyorum," dedi.

Politikacıdan Destek ve Teşvik

Mendaş'ı ziyaret eden AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, genç girişimcinin başarılı çalışmalarını değerlendirdi. Türkmenoğlu, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi kapsamında özellikle ön lisans ve lisans bölümlerinden mezun gençlerimize çok önemli hibe desteği veriliyor. İlimizde 2 yılda 56 gencimiz bu projeden faydalandı ve 10 milyon lira hibe desteği sağlandı. Melike kardeşimiz de bunlardan biri. Hibe desteğiyle aldığı hayvanların sayısını artırmış. Van'da 3 yıl içinde hayvancılıkla ilgili 558 milyon lira hibe desteği verdik. Yetiştiricilerimize 212 bin koyun dağıttık. İlimizdeki 3,5 milyon olan küçükbaş hayvan varlığını 5 milyona çıkarmayı hedefliyoruz. Bu sayıya Melike gibi kardeşlerimizle ulaşacağız. Kendisiyle gurur duyduk," şeklinde konuştu.

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