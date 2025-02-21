Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

Bakan Bayraktar, doğalgaz ve elektrik faturalarında devlet desteğinin tarihi seviyelere ulaştığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 17:08
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 17:08
Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

Doğalgaz ve Elektrik Faturalarına Dev Destek Müjdesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, geçtiğimiz gün TGRT Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Doğalgaz ve elektrik faturalarında devletin verdiği destek seviyesinin tarihi düzeylere ulaştığını vurguladı. Vatandaşların merakla beklediği fatura destekleri ile ilgili bilgiler veren Bakan Bayraktar, devletin sağladığı desteklerin özellikle son zamanlarda artırıldığını ifade etti.

Kış Mevsiminde Faturalar Rahatlatacak

Kış mevsimiyle birlikte artan faturaların, hak sahibi vatandaşların bütçesini ferahlatacağını söyleyen Bayraktar, doğal gaz faturalarının %65'inin devlet tarafından karşılandığını açıkladı. Bunun anlamı, 1000 liralık bir doğal gaz faturasının sadece 350 lirasının vatandaş tarafından ödeneceği, kalan 650 liranın ise devlet tarafından karşılanacağıdır.

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

Tüketim Odaklı Destek Politikası

Bakan Bayraktar, devletin destek politikasının tüketim odaklı olduğunu belirterek, cihaza bağlı hastası olan bireylerin durumuna özel önem verdiklerini söyledi. “Tüketimleri yüksek olsa dahi desteğe devam edeceğiz” ifadeleriyle ihtiyaç odaklı bir destek sağladıklarını vurguladı.

Elektrik Faturalarında da Ciddi Destek

Elektrik faturalarında da benzer bir destek mekanizmasının mevcut olduğunu söyleyen Bakan Bayraktar, düşük kademede %60 oranında devlet desteği sağlandığını belirtti. 240 kWh üzerindeki tüketimlerde bu oranın %40’a düştüğünü ifade etti.

400 Milyar Liralık Destek Bütçesi

Bu kapsamlı destek programı için devletin ayırdığı bütçenin 400 milyar liranın üzerinde olduğu açıklandı. Bakan Bayraktar, bu bütçenin vatandaşların fatura yüklerini azaltmak için etkili bir biçimde kullanılacağını sözlerine ekledi.

Doğalgaz Desteği İçin Başvuru Süreci

Bakan Bayraktar ayrıca, Doğal Gaz Tüketim Destek Programı’na başvuruların e-Devlet üzerinden yapılabileceğini duyurdu. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlardan gerekli şartları taşıması istendi. Başvuru süreciyle ilgili detaylı bilgilere e-Devlet platformu ve ilgili kurumların internet sitelerinden ulaşılabiliyor.

İLGİLİ HABERLER

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!
2
Kütahya'da 495 Konut Kura ile Sahiplerini Buldu
3
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan Hakkında Resen Soruşturma Başlatıldı
4
CHP'den Ekrem İmamoğlu Adaylığı için 116 İmza
5
İstanbul'da 31 Milyon Liralık Dolandırıcılık: 4 Şüpheli Yakalandı
6
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Hafızların Şiir Yarışmasında Konuştu: 'Kur'an'ın Ulaşmadığı Yer Yok'
7
ABD'de Kolluk Kuvvetleri Veri Tabanı Kapatıldı

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!