Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

Doğalgaz ve Elektrik Faturalarına Dev Destek Müjdesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, geçtiğimiz gün TGRT Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Doğalgaz ve elektrik faturalarında devletin verdiği destek seviyesinin tarihi düzeylere ulaştığını vurguladı. Vatandaşların merakla beklediği fatura destekleri ile ilgili bilgiler veren Bakan Bayraktar, devletin sağladığı desteklerin özellikle son zamanlarda artırıldığını ifade etti.

Kış Mevsiminde Faturalar Rahatlatacak

Kış mevsimiyle birlikte artan faturaların, hak sahibi vatandaşların bütçesini ferahlatacağını söyleyen Bayraktar, doğal gaz faturalarının %65'inin devlet tarafından karşılandığını açıkladı. Bunun anlamı, 1000 liralık bir doğal gaz faturasının sadece 350 lirasının vatandaş tarafından ödeneceği, kalan 650 liranın ise devlet tarafından karşılanacağıdır.

Tüketim Odaklı Destek Politikası

Bakan Bayraktar, devletin destek politikasının tüketim odaklı olduğunu belirterek, cihaza bağlı hastası olan bireylerin durumuna özel önem verdiklerini söyledi. “Tüketimleri yüksek olsa dahi desteğe devam edeceğiz” ifadeleriyle ihtiyaç odaklı bir destek sağladıklarını vurguladı.

Elektrik Faturalarında da Ciddi Destek

Elektrik faturalarında da benzer bir destek mekanizmasının mevcut olduğunu söyleyen Bakan Bayraktar, düşük kademede %60 oranında devlet desteği sağlandığını belirtti. 240 kWh üzerindeki tüketimlerde bu oranın %40’a düştüğünü ifade etti.

400 Milyar Liralık Destek Bütçesi

Bu kapsamlı destek programı için devletin ayırdığı bütçenin 400 milyar liranın üzerinde olduğu açıklandı. Bakan Bayraktar, bu bütçenin vatandaşların fatura yüklerini azaltmak için etkili bir biçimde kullanılacağını sözlerine ekledi.

Doğalgaz Desteği İçin Başvuru Süreci

Bakan Bayraktar ayrıca, Doğal Gaz Tüketim Destek Programı’na başvuruların e-Devlet üzerinden yapılabileceğini duyurdu. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlardan gerekli şartları taşıması istendi. Başvuru süreciyle ilgili detaylı bilgilere e-Devlet platformu ve ilgili kurumların internet sitelerinden ulaşılabiliyor.