Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Devlet Himayesinde Gençler Üniversiteye Adım Atıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, devlet himayesindeki gençlere üniversite fırsatları sunuyor.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 10:55
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 10:55
Devlet Himayesinde Gençler Üniversiteye Adım Atıyor

Devlet Himayesindeki Gençler Üniversiteye Başarıyla Yerleşiyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yükseköğretime adım atan gençler için çeşitli destekler sağladıklarını açıkladı. Bakanlığın bakım ve koruma altında olan 966 gençten 421'i üniversiteyi kazandı. Bu süreçte, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren 4 gençten 2'sinin eşit ağırlık, 2'sinin ise sözel alanda büyük başarı göstererek ilk 10 binde yer aldığı belirtildi.

Başarı Dolu Bir Geçmiş

Öne çıkan gençlerden Esmanur İ., Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü, Beyza Ö., Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazanırken; 8 öğrenci de mühendislik bölümünde eğitim alma fırsatı buldu. Sosyal hizmetler alanında 26, mühendislikte 8, Türkçe öğretmenliğinde 4, hukukta ise 2 genç üniversiteye yerleşti. Ayrıca ilahiyat fakültesi, çocuk gelişimi, psikoloji ve rehberlik gibi bölümleri kazanan gençler de mevcut.

Devlet Desteği Sürecek

Bakan Göktaş, üniversiteli olmanın mutluluğunu yaşayan gençleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Devlet himayesindeki gençlere sağladıkları destekleri de vurgulayan Göktaş, "Yükseköğretime devam eden gençlerimize çeşitli imkanlar sunuyoruz. Rehberlik ve danışmanlık hizmetimizin yanı sıra öğrencilerimizin giyim, yemek, ulaşım gibi ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Tercih eden gençlerimiz KYK yurtlarından ücretsiz yararlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Göktaş, devlet himayesinde yetişen gençlerin öğrenim hayatlarını tamamladıktan sonra kamu kurum ve kuruluşlarında kendilerine uygun kadrolarda istihdam edileceğini de açıkladı.

İLGİLİ HABERLER

Memur ve emekliye müjde! Yüzde 10.71 zam cepte! İşte zamlı öğretmen, polis, hemşire, imam, doktor, avukat.... maaşları

Memur olmak isteyene Dışışleri Bakanlığı'ndan KPSS'siz, sınavsız fırsat! Başvuru ekranı açıldı

O belediye en az lise mezunu 40 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı!

SGK uzmanı yüzde 30 fazla maaş alma fırsatının detaylarını ve zamanı açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emekli maaşına yüzde 14,89 zam! Hangi emekli ne kadar zam alacak: İşte kalem kalem zamlı maaşlar

En ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi güncellendi! İşte, Fiat, Hyundai, Scoda, KIA, Honda... güncel fiyatları

Halkbank'ta kariyer fırsatı: Türkiye genelinde yüzlerce personel alımı için düğmeye basıldı

A101'de 21 Ağustos'a kadar indirim yağmuru: Televizyon, elektrikli motor, telefon, tencere yüzlerce ürün yarı fiyatına

Ankara ve İstanbul’da Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak: İETT, EGO, Marmaray ve Diğer Hatlar Ücretsiz Hizmet Verecek

Memur olmak isteyene Dışışleri Bakanlığı'ndan KPSS'siz, sınavsız fırsat! Başvuru ekranı açıldı

Memur ve emekliye müjde! Yüzde 10.71 zam cepte! İşte zamlı öğretmen, polis, hemşire, imam, doktor, avukat.... maaşları

Duyan inanamıyor! 5 litrelik ayçiçek yağı 255 TL'den 139 TL'ye düştü

SGK uzmanı yüzde 30 fazla maaş alma fırsatının detaylarını ve zamanı açıkladı

45 bin TL maaş ile memur alım ilanı az önce geldi! Lise mezunu ve KPSS 50 puan yetiyor

O belediye en az lise mezunu 40 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı!

39.600 TL maaş ile 12 ilde yeni memur alımı başladı! O illerde yaşayanlara bankada memuriyet şansı