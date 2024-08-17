Devlet Himayesinde Gençler Üniversiteye Adım Atıyor

Devlet Himayesindeki Gençler Üniversiteye Başarıyla Yerleşiyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yükseköğretime adım atan gençler için çeşitli destekler sağladıklarını açıkladı. Bakanlığın bakım ve koruma altında olan 966 gençten 421'i üniversiteyi kazandı. Bu süreçte, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren 4 gençten 2'sinin eşit ağırlık, 2'sinin ise sözel alanda büyük başarı göstererek ilk 10 binde yer aldığı belirtildi.

Başarı Dolu Bir Geçmiş

Öne çıkan gençlerden Esmanur İ., Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü, Beyza Ö., Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazanırken; 8 öğrenci de mühendislik bölümünde eğitim alma fırsatı buldu. Sosyal hizmetler alanında 26, mühendislikte 8, Türkçe öğretmenliğinde 4, hukukta ise 2 genç üniversiteye yerleşti. Ayrıca ilahiyat fakültesi, çocuk gelişimi, psikoloji ve rehberlik gibi bölümleri kazanan gençler de mevcut.

Devlet Desteği Sürecek

Bakan Göktaş, üniversiteli olmanın mutluluğunu yaşayan gençleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Devlet himayesindeki gençlere sağladıkları destekleri de vurgulayan Göktaş, "Yükseköğretime devam eden gençlerimize çeşitli imkanlar sunuyoruz. Rehberlik ve danışmanlık hizmetimizin yanı sıra öğrencilerimizin giyim, yemek, ulaşım gibi ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Tercih eden gençlerimiz KYK yurtlarından ücretsiz yararlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Göktaş, devlet himayesinde yetişen gençlerin öğrenim hayatlarını tamamladıktan sonra kamu kurum ve kuruluşlarında kendilerine uygun kadrolarda istihdam edileceğini de açıkladı.