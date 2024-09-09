Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurasıyla 12 Bin 519 Hekim Atandı

Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurasıyla Atamalar Gerçekleştirildi

Sağlık Bakanlığı, 118. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası çerçevesinde 12 bin 519 hekimin atandığını duyurdu.

Atama Detayları Paylaşıldı

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 118. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası sonucu 11 bin 462 pratisyen hekim ve 1057 uzman hekim olmak üzere toplam 12 bin 519 hekimin atandığı belirtildi.

Müjdeli Haber Hekimlere Verildi

Ayrıca, tebligat metni ve isim listelerinin Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayımlanmış olduğu ifade edildi. Bakanlık, atanan hekimlere yeni görevlerinde başarılar diledi.