Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurasıyla 12 Bin 519 Hekim Atandı

Sağlık Bakanlığı, 12 bin 519 hekimin atamasını gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 18:43
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 18:43
Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurasıyla 12 Bin 519 Hekim Atandı

Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurasıyla Atamalar Gerçekleştirildi

Sağlık Bakanlığı, 118. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası çerçevesinde 12 bin 519 hekimin atandığını duyurdu.

Atama Detayları Paylaşıldı

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 118. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası sonucu 11 bin 462 pratisyen hekim ve 1057 uzman hekim olmak üzere toplam 12 bin 519 hekimin atandığı belirtildi.

Müjdeli Haber Hekimlere Verildi

Ayrıca, tebligat metni ve isim listelerinin Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayımlanmış olduğu ifade edildi. Bakanlık, atanan hekimlere yeni görevlerinde başarılar diledi.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücret 2025'te OVP Etkisi ile Yeniden Belirleniyor

Akbank’tan Rekor Değerde Promosyon Ödemesi

Kıyı Emniyeti KPSS'li ve KPSS'siz Yüksek Maaş ile Personel Alımı Yapacak! Başvuru Şartları ve Tarihleri Açıklandı

10 Eylül 2024 Salı günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Kıyı Emniyeti KPSS'li ve KPSS'siz Yüksek Maaş ile Personel Alımı Yapacak! Başvuru Şartları ve Tarihleri Açıklandı

Çinli Otomobil Devi BYD, 2025 Han Sedan Modelini Tanıttı: Fiyat ve Teknolojisi ile TOGG T10x'e Rakip Oldu

10 Eylül 2024 Salı günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

Asgari Ücret 2025'te OVP Etkisi ile Yeniden Belirleniyor

Emekli maaş zammı ile promosyon yarışı kızıştı

O İlde 77 Bin Liraya Tarla İhalesi

TOKİ'den Yeni Konut Satışı: 2+1 ve 3+1 Daireler İle Ev Sahibi Olun!

Yapı Kredi'den 1050 TL'ye Kadar İndirim Fırsatı!

EBYU İŞKUR Üzerinden 40 Yaş Altı Kadın/ErkekTemizlik Personeli Alım İlanını Az Önce Açtı

Akbank’tan Rekor Değerde Promosyon Ödemesi

Fiat Egea İçin Eylül Ayı Özel Kredi Kampanyası: %2,99 Faiz ve Esnek Ödeme Seçenekleriyle Aracınıza Kavuşun

Kaymakamlıklar 150 TYP Personel Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar