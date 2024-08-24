Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Devlet Korumasındaki Gençler İçin Futsal Turnuvası Eskişehir'de Başladı

Eskişehir'de, devlet korumasındaki gençler için düzenlenen futsal turnuvası start aldı.

Yayın Tarihi: 24.08.2024 13:14
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 13:42
Devlet Korumasındaki Gençler İçin Futsal Turnuvası Eskişehir'de Başladı

Eskişehir'de Gençler Arası Futsal Turnuvası

Devlet koruması altında bulunan gençler için düzenlenen futsal turnuvası, Eskişehir’de heyecan dolu anlarla başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından organize edilen bu etkinlik, gençlerin sosyal ve sportif becerilerini geliştirmek amacıyla gerçekleştiriliyor.

Turnuvanın Detayları

Eskişehir Valiliği destekleriyle ve İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilen Türkiye Yüzyılı Kardeşlik Turnuvası, 8 ilden gelen 15 ila 18 yaş arasında 72 sporcunun katılımı ile Çamlıca Kemal Unakıtan Spor Salonu’nda başlamış bulunuyor. Takımlar, altışar kişiden oluşarak zorlu mücadelelere hazırlandılar.

İlk Maçın Başlama Vuruşu

Turnuvanın açılışında, ilk santra vuruşu İl Gençlik ve Spor Müdürü Osman Ercan ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak tarafından gerçekleştirildi. Bayrak, turnuvanın dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendirmek amacıyla yapıldığını ifade etti.

Gençlerin Geleceği İçin Önemli Bir Katkı

Bayrak, gençlerin sosyal ve sportif aktivitelerle akademik başarılarını da artırmayı hedeflediklerini belirterek, "Tüm çocuklarımızın en büyük arzusu başarılı bireyler olarak geleceğe adım atmaktır. Bu etkinlikler, onların daha güvenli bir geleceğe hazırlanmalarını sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

Final ve Ödül Töreni

Turnuva, 26 Ağustos'ta düzenlenecek final maçı ve kupa töreniyle sona erecek. Eskişehir, Konya, Bilecik, Ankara, Yalova, Sakarya, Bursa ve Kütahya'dan katılan kuruluşlardan gençlerin fiziksel gelişimleri ve sosyal becerilerinin artırılması hedefleniyor.

Eskişehir'de, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca bakım ve koruma altında olan gençlere yönelik...

Eskişehir'de, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca bakım ve koruma altında olan gençlere yönelik Eskişehir Valiliğinin destekleriyle İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğiyle organize edilen futsal turnuvası, 15 ila 18 yaşlarındaki 72 sporcunun katılımıyla Çamlıca Kemal Unakıtan Spor Salonu'nda başladı.

Eskişehir'de, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca bakım ve koruma altında olan gençlere yönelik...

Eskişehir'de, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca bakım ve koruma altında olan gençlere yönelik Eskişehir Valiliğinin destekleriyle İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğiyle organize edilen futsal turnuvası, 15 ila 18 yaşlarındaki 72 sporcunun katılımıyla Çamlıca Kemal Unakıtan Spor Salonu'nda başladı.

Eskişehir'de, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca bakım ve koruma altında olan gençlere yönelik...

Eskişehir'de, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca bakım ve koruma altında olan gençlere yönelik Eskişehir Valiliğinin destekleriyle İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğiyle organize edilen futsal turnuvası, 15 ila 18 yaşlarındaki 72 sporcunun katılımıyla Çamlıca Kemal Unakıtan Spor Salonu'nda başladı.

İLGİLİ HABERLER

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!