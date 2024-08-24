Devlet Korumasındaki Gençler İçin Futsal Turnuvası Eskişehir'de Başladı

Eskişehir'de Gençler Arası Futsal Turnuvası

Devlet koruması altında bulunan gençler için düzenlenen futsal turnuvası, Eskişehir’de heyecan dolu anlarla başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından organize edilen bu etkinlik, gençlerin sosyal ve sportif becerilerini geliştirmek amacıyla gerçekleştiriliyor.

Turnuvanın Detayları

Eskişehir Valiliği destekleriyle ve İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilen Türkiye Yüzyılı Kardeşlik Turnuvası, 8 ilden gelen 15 ila 18 yaş arasında 72 sporcunun katılımı ile Çamlıca Kemal Unakıtan Spor Salonu’nda başlamış bulunuyor. Takımlar, altışar kişiden oluşarak zorlu mücadelelere hazırlandılar.

İlk Maçın Başlama Vuruşu

Turnuvanın açılışında, ilk santra vuruşu İl Gençlik ve Spor Müdürü Osman Ercan ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak tarafından gerçekleştirildi. Bayrak, turnuvanın dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendirmek amacıyla yapıldığını ifade etti.

Gençlerin Geleceği İçin Önemli Bir Katkı

Bayrak, gençlerin sosyal ve sportif aktivitelerle akademik başarılarını da artırmayı hedeflediklerini belirterek, "Tüm çocuklarımızın en büyük arzusu başarılı bireyler olarak geleceğe adım atmaktır. Bu etkinlikler, onların daha güvenli bir geleceğe hazırlanmalarını sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

Final ve Ödül Töreni

Turnuva, 26 Ağustos'ta düzenlenecek final maçı ve kupa töreniyle sona erecek. Eskişehir, Konya, Bilecik, Ankara, Yalova, Sakarya, Bursa ve Kütahya'dan katılan kuruluşlardan gençlerin fiziksel gelişimleri ve sosyal becerilerinin artırılması hedefleniyor.

Eskişehir'de, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca bakım ve koruma altında olan gençlere yönelik Eskişehir Valiliğinin destekleriyle İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğiyle organize edilen futsal turnuvası, 15 ila 18 yaşlarındaki 72 sporcunun katılımıyla Çamlıca Kemal Unakıtan Spor Salonu'nda başladı.

Eskişehir'de, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca bakım ve koruma altında olan gençlere yönelik Eskişehir Valiliğinin destekleriyle İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğiyle organize edilen futsal turnuvası, 15 ila 18 yaşlarındaki 72 sporcunun katılımıyla Çamlıca Kemal Unakıtan Spor Salonu'nda başladı.

Eskişehir'de, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca bakım ve koruma altında olan gençlere yönelik Eskişehir Valiliğinin destekleriyle İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğiyle organize edilen futsal turnuvası, 15 ila 18 yaşlarındaki 72 sporcunun katılımıyla Çamlıca Kemal Unakıtan Spor Salonu'nda başladı.